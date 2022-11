Strani compagni di letto/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson e Gina Lollobrigida

Strani compagni di letto, film di Rete 4 diretto da Melvin Frank

Strani compagni di letto va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, mercoledì 23 novembre, a partire dalle ore 16:45. Si tratta di una pellicola prodotta nel 1975 negli Stati Uniti d’America con regia firmata da Melvin Frank i buoni si è bucato della scrittura e del soggetto e si dice dura in collaborazione con Norman Panama e Michael Pertwee. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Leigh Harline con il montaggio gestito da Gene Milford mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Leo Tover.

Nel cast Strani compagni di lettoci sono grandi nomi del cinema internazionale tra cui Rock Hudson, Gina Lollobrigida, Edward Judd, Howard St. John e Dave King. Tra i principali attori figura anche l’artista statunitense Gig Young il cui vero nome all’anagrafe era Byron Elsworth Barr nato nello stato del Minnesota il 4 novembre del 1913 e scomparso nell’ottobre del 1978. L’attore si tolse la vita a New York nel suo appartamento all’hotel Dakota dopo aver scassinato la moglie Kim Schmidt che aveva sposato soltanto da 3 settimane. Gallera aveva vinto il premio Oscar alla miglior attore Non protagonista nel 1970 ed ha partecipato a numerose pellicole di successo tra cui La storia del generale Custer, Arena, La città che non dorme.

Strani compagni di letto, la trama del film

In Strani compagni di letto ci troviamo nella New York degli anni 60, nel periodo in cui sta per diventare una metropoli di grande importanza per diversi settori. Un uomo di nome Carter reduce da un matrimonio finito male con la propria moglie di origini italiane con la quale ha avuto diversi screzi per via del suo comportamento piuttosto libertino. La donna, infatti, ha sempre avuto atteggiamenti molto provocanti per poter manifestare il diritto anche delle donne per poter avere una vita indipendente.

L’uomo lavora per un’importante azienda che finalmente, dopo tanti anni di sacrifici, gli sta concedendo l’occasione di poter far carriera. Seguendo un po’ di standard di quel periodo l’azienda vuole, però, che tutti i suoi dirigenti abbiano una vita familiare esemplare per cui il divorzio non viene proprio concepito. Così, alcuni dirigenti gli fanno capire che molto presto gli sarà proposto un altro incarico dirigenziale nell’azienda ma per ottenere il posto dovrà necessariamente rivedere la sua vita sentimentale e in parole povere ritornare accanto alla moglie.

Carter deve riallacciare i rapporti con la moglie ma la cosa è tutt’altro che semplice. I due si incontrano per la prima volta dopo 7 anni di lontananza ma sembra proprio che le cose non siano perdura cambiate perché la moglie continua ad avere un atteggiamento piuttosto inusuale e poco elegante. I due però riesco a farli trovare una certa sintonia è tutto sembra andare nel migliore dei modi fino a che la moglie non si rende protagonista di un’altra bravata ossia attraversa l’intero quartiere di Soho completamente nuda per manifestare la sua libertà di espressione e più in generale della figura femminile. Da questo momento in poi i due cercano di salvare la faccia una serie di bugie e di equivoci che creeranno tantissime situazioni divertenti ma che alla fine avranno il merito di farli tornare definitivamente insieme.

