Stranizza d’amuri, in lizza per gli Oscar 2024/ Il nuovo traguardo dell’ex Amici 22, Samuele Segreto

Amici 22 di Maria De Filippi, Samuele Segreto debutta agli Oscar 2024? L’anticipazione sorprendente

É un finalista mancato alla finale di Amici 22 di Maria De Filippi, per il web, Samuele Segreto, che dopo il debutto TV come ballerino concorrente al talent show é in lizza per gli Oscar 2024, con Stranizza d’amuri. Il successo del giovane e iconico volto di Samuele Segreto, dalle origini siciliane, é indubbiamente dato dalla versatilità del talento messo a fuoco dal ragazzo in più fronti, dalla danza alla recitazione. E al di là della polemica che nel web vedeva i fan contestare la sua eliminazione alle semifinali del talent di Amici 22, una volta uscito di scena dal talent show tv Samuele Segreto sorprendeva l’occhio pubblico alla notizia del suo ingaggio nel ruolo di protagonista nel cast di Stranizza d’amuri, il film diretto dal regista al debutto Beppe Fiorello, fratello del più noto nella vip family, Rosario Fiorello.

Stranizza d’amuri é un film ambientato in Sicilia, nel cuore del Sud, e parla di una lovestory di due giovani ragazzi che sacrificano il loro amore in un gesto efferato, il suicidio, dettato dai turbamenti dei pregiudizi altrui sull’omosessualità.

Non a caso, per il tema impegnato della lotta al pregiudizio, anche il lavoro filmografico di Beppe Fiorello é fra i 12 film italiani selezionati al titolo della nomination rappresentativa del made in Italia alla prossima notte degli Oscar 2024, la cerimonia di premiazione delle pellicole nel grande schermo. Il film vincitore della selezione italiana finirà poi nella categoria International Feature Film Award per la edizione in arrivo degli Oscar 2024, ossia la 96esima edizione della manifestazione di risonanza international. Che l’ex Amici 22 e il resto del cast di Stranizza d’amuri possano sbaragliare la concorrenza?

Lo spoiler degli Oscar 2024

La commissione per la promozione, su richiesta dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, é chiamata a votare tra cinque giorni, ma le nomination ufficiali le si avranno solo il prossimo 23 gennaio 2024. La cerimonia degli Oscar si tiene il 10 marzo 2023. Ma, al di là dei risultati, rappresenta un gran traguardo per il giovane ballerino ex Amici 22 la chance di essere vicino alla candidatura agli Oscar 2024. Tra i film in Italia, in lizza per la nominee di “Best Italian film”, vi sono:

C’è ancora domani di Paola Cortellesi

Grazie ragazzi di Riccardo Milani

Il ritorno di Casanova di Gabriele Salvatores

Il Sol dell’avvenire di Nanni Moretti

Io Capitano di Matteo Garrone

L’ultima notte di Amore di Andrea Di Stefano

La Chimera di Alice Rohrwacher

La terra delle donne di Marisa Vallone

Mixed by Erry di Sydney Sibilia

Noi Anni Luce di Tiziano Russo

Rapito di Marco Bellocchio

Stranizza d’Amuri di Giuseppe Fiorello

Il film di Beppe Fiorello, con protagonista l’ex Amici 22 di Maria De Filippi, nonostante la deludente distribuzione della pellicola– ha intanto incassato al Boxscore la cifra sorprendente di un milione di euro in un mese. Non a caso si attende la messa in onda della pellicola sulle reti in chiaro tv e streaming di casa Rai, a grande richiesta dell’occhio pubblico fruitore del grande schermo.

