Stranizza d'amuri, in onda questa sera alle 21:25 su Rai 3: trama, cast e curiosità del film d'esordio di Giuseppe Fiorello, ambientato in Sicilia

Stranizza d’amuri, film in onda oggi 5 luglio 2025 su Rai3: la drammatica storia d’amore omosessuale tra Gianni e Nino

Questa sera Rai3 propone in prima serata Stranizza d’amuri il film che segna l’esordio alla regia di Giuseppe Fiorello. La trama ruoto attorno ad un evento drammatico realmente accaduto, il delitto di Giarre, l’omicidio di due giovani Giorgio ed Antonio avvenuto il 31 ottobre 1980. I due sono stati uccisi perché omossessuali e innamorati. Il film è però ambientato nel 1982, negli anni dei mondiali di calcio.

Il fuggitivo, storia vera film/ Sam Sheppard e l'omicidio della moglie: da condannato a non colpevole...

Con la colonna sonora di Franco Battiato tra cui la canzone che dà il titolo al film, nel cast di Stranizza d’amuri troviamo tantissimi attori emergenti a cominciare dai protagonisti. Protagonisti sono Gianni e Nino, interpretati rispettivamente da Samuele Segreto e Gabriele Pizzurro che vivono un amore segreto e messo a dura prova dai pregiudizi. Il film di Rai3 è stato girato nelle splendide location siciliane da Noto a Marzameni che fanno da sfondo ad una trama dolorosa e drammatica.

Stranizza d'amuri storia vera, chi erano Giorgio e Antonio/ Caso dimenticato e oscuro del delitto di Giarre

La trama del film Stranizza d’amuri: l’amore contrastato tra due adolescenti omosessuali nella Sicilia degli anni ’80

La trama di Stranizza d’amuri ruota, appunto, attorno a Gianni, un ragazzo di 17 anni che vive in un piccolo paese siciliano vittima di pregiudizi soprattutto perché omosessuale, deve nascondere il suo orientamento per paura delle reazioni violente dei compaesani e degli stessi coetanei, che già da tempo lo prendono di mira con atti di bullismo. Gianni riceve sostegno e supporto solo da sua madre Lina, che cerca di proteggerlo e comprenderlo nonostante le difficoltà. La svolta inaspettata arriva quando si scontra con il motorino con Nino, suo coetaneo e proveniente da una famiglia di artigiani.

Il Fuggitivo, Rete 4/ Trama e cast del film con Harrison Ford, in onda oggi 5 luglio 2025

Gianni e Nino iniziano a frequentarsi, nasce un’amicizia ma ben presto capiranno di provare altri sentimenti l’uno per l’altro, ma il loro amore avrà un finale tragico. L’intero film Stranizza d’amuri segue il percorso di crescita di entrambi gli innamorati protagonisti, mostrandoci le difficoltà che devono affrontare per vivere il loro amore senza compromessi, immersi in un ambiente che li considera stranieri per la loro diversità. Il film tratta tematiche importanti come l’importanza della famiglia, l’accettazione di sé e il coraggio di sfidare le convenzioni, mettendo in luce le contraddizioni di una società che non lascia spazio all’amore in tutte le sue forme.