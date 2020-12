Strappa il cuore alla mamma mentre è viva/ Arrestata influencer: il movente…

Una vicenda da film horror quella con protagonista una giovane influencer moldava che ha massacrato la madre per poi recarsi ad un appuntamento con un ragazzo come se nulla fosse accaduto. La storia è raccontata dal tabloid inglese Daily Mail e ripresa in Italia da Dagospia, ed ha come inquietante protagonista tale Anna Leikovic, una 21enne modella/influencer proveniente appunto dall’ex nazione satellite dell’Unione Sovietica. Stando a quanto scritto dal quotidiano Komsomolskaya Pravda, la ragazza è sospettata in maniera molto concreta di aver ucciso la giovane mamma, Praskovya Leikovic, di 40 anni, e di averlo fatto in maniera atroce.

In base alla ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, infatti, la donna sarebbe stata prima pugnalata, e poi, ancora in vita, la figlia le avrebbe estratto il cuore e altri organi. Una vicenda agghiacciante che è stata anche confermata dal tribunale, con la studentessa di medicina che avrebbe estratto i polmoni, l’intestino e altri organi interni con l’aiuto di un coltello da cucina.

STRAPPA IL CUORE ALLA MAMMA, ANNA LEIKOVIC RIDE

A rendere la notizia ancora più raccapricciante, il fatto che Anna Leikovic, una volta intervistata da una giornalista in merito appunto al reato per cui la stessa è accusato, avrebbe replicato con una risata per poi rispondere “arrivederci”. Così invece hanno commentato le forze dell’ordine: “È difficile da credere, ma ha squarciato il cuore nel senso più letterale della parola”. La studentessa di medicina, che ha circa 9.400 follower su Instagram, dopo aver ammazzato la madre si sarebbe fatta una doccia, e sarebbe poi uscita per conoscere un ragazzo, così come mostrato anche da alcuni video che l’hanno catturata sdraiata su un molo e in piedi su una panchina. “Praskovya amava così tanto sua figlia e passava con lei tutto il tempo che poteva”, le parole dello zio. Sembra che la madre, una volta rientrata a casa dopo un viaggio in Germania, si sia accorta che la figlia avesse fatto uso di droga, anche se quanto accaduto dopo è ancora incerto.

