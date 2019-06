Strappa la lingua al fidanzato prima di venire lasciata/ Un ultimo bacio poi il morso

Strappa la lingua al suo fidanzato e poi lo lascia. Così una ragazza spagnola, originaria di Barcellona, che in questi giorni è salita alla ribalta delle cronache iberiche per il suo clamoroso gesto. Come riferito dall’edizione online de il quotidiano romano Il Messaggero, tale Adaia Lopez Esteve, avrebbe aggredito il suo ex fidanzato strappandogli a morsi parte della lingua, per poi lasciarlo definitivamente. Una relazione molto complicata quella fra i due, iniziata dopo una conoscenza online nel mese di dicembre del 2016. Dopo soli due mesi, però, i due si erano lasciati, si mormora, per via del forte carattere della ragazza, fino ad un successivo riconciliamento. Nel giugno del 2017, l’ennesima lite e la chiusura definitiva. Peccato però che Adaia non abbia deciso di abbandonare il compagno in maniera classica, ma lasciandolo… senza parole.

STRAPPA LA LINGUA AL FIDANZATO PRIMA DI VENIRE LASCIATA

La ragazza catalana ha prima lasciato la casa del fidanzato dopo un acceso ennesimo litigio, per poi tornare poco dopo con un atteggiamento diverso, quasi riconciliatorio. A quel punto ha chiesto al suo ex, la cui identità non è stata rilevata, un ultimo bacio prima dell’addio, e quando i due si sono avvicinati lei gli ha strappato parte della lingua con un morso. La giovane è poi scappata lasciando il fidanzato a terra con la bocca sanguinante. Accuse che ovviamente rimanda al mittente la stessa Adaia Lopez Esteve, e come sottolineato dal quotidiano El Taquigrafo, la donna ha denunciato l’ex per i maltrattamenti subiti nel corso della loro relazione. Inoltre, parlando ai microfoni della televisione spagnola La Sexta, l’imputata ha affermato che la testimonianza del suo ex è falsa, negando qualsiasi disturbo psichico a lei attribuito. La procura spagnola comunque non le crede, e ha chiesto che la ragazza venga condannata ad otto anni di carcere. Quando si suol dire, un ultimo bacio poi sarà davvero finita…

© RIPRODUZIONE RISERVATA