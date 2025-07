Continuano gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso concordati con l’Iran. Ma Teheran vuole trattare con gli USA e muove anche i sauditi

Gli Houthi che attaccano due navi nel Mar Rosso. Che tornano a colpire gli interessi di Israele, anche se poi gli affari, quelle navi, li fanno anche per altri Paesi. Sono attacchi spot, quelli dei ribelli yemeniti, in uno degli specchi d’acqua più percorsi dalle navi mercantili a livello mondiale, quelli che le loro forze attuali permettono di realizzare dopo che il sostegno di Teheran si è affievolito.

Sono azioni, osserva Vincenzo Giallongo, generale dei Carabinieri con all’attivo missioni in Iraq, Albania, Kuwait e Kosovo, concordate con l’Iran per mettere sotto pressione Israele e far capire che può ancora subire danni dal suo storico nemico mediorientale. Ma il vero obiettivo del regime degli ayatollah è trattare. Si spiega così l’articolo scritto dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi sul Financial Times, che sembra proprio una mano tesa agli USA.

Un intento che sta dietro anche la visita in Arabia Saudita dello stesso ministro, forse per chiedere a Riad di perorare la causa iraniana proprio con gli americani, con i quali bin Salman mantiene stretti rapporti.

Generale, gli Houthi sono tornati ad attaccare nel Mar Rosso, prendendo di mira due navi, la Eternity C e la Magic Seas, una delle quali affondata. Perché questo fronte rimane aperto?

Israele si deve rassegnare a tutta una serie di attentati di cui sarà oggetto. Gli USA avevano raggiunto un accordo con gli Houthi per la fine dei bombardamenti alle navi che transitavano nel Mar Rosso, ma questa intesa non riguarda Israele. Per questo i ribelli yemeniti, con le forze che sono rimaste loro, rimanendo sempre fedeli al loro grande sponsor, l’Iran, stanno centellinando gli attacchi esclusivamente alle navi legate a Israele per rapporti commerciali. Le due che sono state prese di mira si fermavano nei porti israeliani.

Ma sono attacchi estemporanei o si tratta di una strategia?

È una strategia a più ampio raggio, in accordo con l’Iran, per tenere costantemente sotto pressione Israele e sfruttare la volontà trumpiana di pacificazione dell’area per tentare di strappare un accordo con Israele anche attraverso la mediazione americana.

Una delle due navi sarebbe greca, anche se avrebbe trasportato acciaio e fertilizzanti cinesi in Turchia. Come mai questo obiettivo?

Le navi sono state colpite perché facevano business con Israele. Se poi si scopre, però, che sono greche e battono bandiera liberiana, questo significa che il servizio di intelligence degli Houthi non funziona alla perfezione. Prima, quando il sostegno iraniano era più consistente, probabilmente avevano altri mezzi a disposizione. È il segnale di una mancanza di organizzazione che può essere pericolosa, fino a causare incidenti le cui conseguenze non sono prevedibili. Di sicuro, comunque, gli Houthi non agiscono solo per conto loro: l’Iran è sempre il grande burattinaio. Non hanno la forza per azioni continuate nel tempo, possono giusto realizzare questi attacchi spot per alimentare la strategia della tensione, giusto per tenere sulla corda il nemico.

Dal Mar Rosso, in questi giorni, viene anche la notizia di una nave cinese che avrebbe attaccato (Pechino smentisce) con un laser un aereo tedesco in ricognizione per conto di una missione dell’Unione Europea. Come si spiega?

I cinesi non sono guerrafondai, possono appoggiare i russi, ma la loro politica è quella di conquistare i mercati, di fare cassa. Parlando con il ministro della Cultura cinese, anni fa, mi sentii dire che sono così tanti da poter mandare i loro cittadini nel mondo e che le invasioni, se proprio devono farle, le fanno con gli uomini e non con le armi. Il loro interesse per il Mar Rosso coincide con quello americano: deve essere lasciato libero per il commercio. Secondo me se c’è stato qualcosa con i tedeschi è stato solo un incidente.

Visto che i cinesi sono alleati degli iraniani, potrebbero fare pressioni su di loro perché inducano gli Houthi a smettere di ostacolare il passaggio delle navi?

Non so quanto i cinesi abbiano voglia di impelagarsi con gli iraniani. Secondo alcune fonti, avrebbero rifornito Teheran di missili terra-aria, ma probabilmente è una questione commerciale: quando possono vendere, sono molto attenti a sfruttare l’occasione per guadagnare. Non penso che questo significhi prendere le parti degli iraniani. La Russia è molto più legata all’Iran e infatti Putin ha provato anche a fare da mediatore. In realtà, poi, alla fine gli attacchi sono stati messi a segno solo perché si è ritenuto che le navi in questione facessero affari con Israele.

Nonostante questo, l’Europa è meglio che mantenga ancora in vita la missione Aspides per la sicurezza marittima?

Le missioni è meglio tenerle, non dico per deterrenza, ma per far vedere che ci siamo e possiamo dire la nostra.

L’Iran, comunque, non sembra aver rinunciato alla via diplomatica. Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha pubblicato un articolo sul Financial Times in cui sostiene che ha fatto più progressi in poche settimane di incontri con Steve Witkoff che negli anni in cui ha trattato con Biden. Un chiaro segnale che è disposto ancora a negoziare?

Penso proprio di sì. Anche i blitz degli Houthi significano questo: “Mettiamoci d’accordo piuttosto che continuare con lo stillicidio degli attacchi”. Gli stessi iraniani si sono salvati per un pelo dalla caduta del regime. Avvertono la controparte che hanno ancora delle armi a loro disposizione, ma non possono permettersi di chiudere la via della diplomazia.

Intanto, Araghchi ha incontrato anche il principe ereditario saudita bin Salman: un’iniziativa che si inserisce nello stesso contesto? C’è bisogno di tenere buoni rapporti anche con i Paesi del Golfo?

I sauditi sono molto ascoltati dagli americani, c’è un filo diretto tra Washington e Riyad, quindi possono fare da portavoce delle esigenze iraniane, delle loro richieste.

(Paolo Rossetti)

