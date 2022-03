Strategie anti inflazione/ Titoli e panieri per proteggersi dal crollo

In tempi di crisi, la gente corre ai ripari cercando delle strategie per difendersi dall’inflazione. In questo scenario di guerra tra Russia ed Ucraina, esistono tre nemici che preoccupano in modo elevato: l’inflazione, la stagflazione e recessione.

Il modo in cui reagiranno imprese e privati, potrebbe fare la differenza, anche se ci troviamo in una situazione economica piuttosto delicata, tanto che basterebbe una mossa o un investimento sbagliato per compromettere il proprio capitale.

Strategie per difendersi dall’inflazione: su quali settori puntare

Se è pur vero che viviamo in un periodo i forte inflazione, stagflazione e recessione, allo stesso tempo esistono delle strategie per difendersi dall’inflazione. In questo caso è essenziale individuare i titoli potenzialmente in crescita, che potrebbero speculare sulla situazione attuale.

Come accadde durante la piena pandemia da Covid-19, quando da una parte tanti settori sono crollati, dall’altra ci sono stati investitori che hanno guadagnato ingenti capitali di denaro. Tutto sta nel contrastare l’inflazione con delle strategie mirate.

Innanzitutto, a far la differenza potrebbe essere una buona previsione macroeconomica, inerente a quei mercati che nonostante quel che sta succedendo, potrebbe rappresentare una crescita non indifferente.

Strategie anti inflazione: 4 suggerimenti per non crollare economicamente

Seppur gli investitori abbiano elencato diverse strategie per difendersi dall’inflazione, ciò non toglie che impiegando parte del capitale, la possibilità di perderlo è elevatissima, soprattutto in un momento così delicato.

Contro l’inflazione, la recessione e stagflazione, ecco alcune (probabili e non certe), soluzioni per difendere il proprio denaro:

Indici da osservare: Brent Crude Oil investe nel petrolio. S&P500 punta sulle azioni americane. Msci World impiega capitale nelle azioni dei Paesi più sviluppati. Msci Acwi capitalizza il suo patrimonio in azioni globali e Stoxx Europe 600 rischia investendo sulle azioni europee. Beni rifugio: anche in periodi di forte inflazione come quello che stiamo vivendo a causa della invasione russa in Ucraina, i beni rifugio come l’oro e metalli preziosi (specialmente platino ed argento) sono quelli che riescono a limitare i danni, proteggendo più possibile il valore del patrimonio che si detiene. Materie prime: diversi investitori credono che i conflitti geopolitici e militari tra Russia ed Ucraina non finiscano presto. Ciò comporterebbe ad un aumento spropositato delle materie prime, visto che la domanda sarebbe ben superiore all’offerta (specialmente puntando sull’energia elettrica e il gas). Immobili: chi dispone di liquidità potrebbe approfittare degli attuali bassi tassi di interesse e stipulare un mutuo a tasso fisso, per poi trarre un profitto a lungo termine, quando l’inflazione con molta probabilità sarà lievitare il costo degli immobili.

Cassa Lombarda, Symphonia sgr e Banor Capital, credono che nel breve tempo si possa puntare sui panieri elencati al punto primo, gli unici che potrebbero fronteggiare i nemici più temuti, la recessione, stagflazione e inflazione.

Di contro, Pascal Blanqué, leader degli investimenti di Amundi dall’anno 2019, ha un pensiero opposto:

«Ci troviamo nel bel mezzo di un cambiamento di regime caratterizzato da forze inflazionistiche senza precedenti, mai viste negli ultimi cinque decenni. Un’epoca che caratterizza la fine della globalizzazione e l’emergere della regionalizzazione incentrata su nuove potenze globali».











