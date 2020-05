Strauss e Howe, profezia coronavirus nel ’91/ “Nel 2020 la storia verrà sconvolta”

Pubblicità

Spesso e volentieri vi abbiamo raccontato di profezie che hanno anticipato anni fa la pandemia di coronavirus che stiamo vivendo in questi mesi del 2020. Una serie di previsioni per certi versi sorprendenti che continuano a proliferar,e e l’ultima ci giunge ancora una volta dagli Stati Uniti. Era infatti il lontano 1991, 29 anni or sono, quando due studiosi d’oltre oceano, leggasi William Strauss e Neil Howe, scrissero un libro intitolato “Generazioni”, in cui predissero appunto un evento che avrebbe cambiato gli equilibri mondiali. “Nel 2020 – scrivevano quasi tre decadi fa i due studiosi, come riporta Fanpage.it – ci sarà una crisi che potrà essere paragonabile alle altre grandi prove sostenute dai nostri antenati” e che rappresenterà “il prossimo grande punto cardine della storia. Potrà essere un disastro ambientale, una minaccia nucleare oppure un fallimento catastrofico dell’economia mondiale”. Strauss e Howe partirono dall’assunto secondo cui la storia americana si svolge in cicli di ottant’anni circa, e di conseguenza, nel 2020 sarebbe accaduto qualcosa di significativo.

Pubblicità

STRAUSS E HOWE, LA PROFEZIA: “IL GOVERNO IN CARICA SARA’ FUORI DAI GIOCHI”

Ma non finisce qui perchè Strauss e Howe hanno anche teorizzato che l’eventuale pandemia avrebbe sconvolto la leadership statunitense, sostenendo che quella in carica durante la pandemia (in questo caso, Donald Trump), non sarebbe stata in grado di far uscire il paese dalla crisi. Secondo i due studiosi servirà una nuova generazione di politici, i cosiddetti boomer, ovvero, quelli di 40-50 anni, in quanto i più “anziani” avrebbero preso sottogamba la pandemia facendosi trovare impreparati. Un’altra profezia di fatto azzeccata visto che inizialmente Trump sottovalutò il covid (così come molti altri capi di stato), parlando di semplice influenza. Howe e Struss scrissero anche un altro libro, nel 1997, in cui aggiunsero che il partito che sarebbe stato al comando al momento della crisi, “sarebbe stato poi fuori dai giochi per una generazione”. I Repubblicani stanno già facendo gli scongiuri…



© RIPRODUZIONE RISERVATA