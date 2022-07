Stray il gioco del gatto/ Come nasce l’assurda idea di questo videogame

Il noto gioco Stray che ha come protagonista un gatto. È il videogames di avventura uscito nel 2022, sviluppato dalla casa produttrice BlueTwelve Studio e pubblicato successivamente da Annapurna Interactive. Il protagonista a quattro zampe sembra Murtaugh, non è che gli sviluppatori si sono ispirati al fedele gatto di uno dei creatori di BlueTwelve?

Andiamo alla scoperta di tutti i retroscena che sono presenti all’interno del gameplay e soprattuttto conosciamo i felini dell’ultimissima avventura cyberpunk dell’editore americano Annapurna Interactive.

L’eroe di Stray: il felino randagio adottato dal produttore

Il gioco del gatto, Stray, come accennato poco fa, è stato ispirato a Murtaugh, infatti rispecchia alla perfezione l‘estetica del gattino di uno dei fondatori. Il felino (ex randagio) è stato adottato da uno dei tanti fondatori di BlueTwelve e durante lo sviluppo del videogames l’amico a quattro zampe girovagava per gli uffici dello studio.

Questo ha fatto sì che i creatori del gioco prendessero ispirazione della nuova avventura cyberpunk. I co-fondatori Koola e Viv, hanno studiato con attenzione i comportamenti di Murtaugh, trasmettendo il suo vero carattere giocoso, vivace proprio all’interno del videogames. Un altro punto fondamentale della piccola storia felina, è stato Oscar.

Quest’ultimo è un micio di razza sphynx fondamentale nell’aiuto della realizzazione del gioco per quanto riguarda la creazione delle animazioni del protagonista del gioco. Non dimentichiamo il contributo di Jun, un gatto che, come definito dai collaboratori BlueTwelve “il comandante supremo“, ha aiutato la casa sviluppatrice nel lungo e faticoso percorso per incenvitare la visione futuristica del gioco.

In un mondo completamente mai visto prima, popolato da tanti droni di sorveglianza, androidi e dalle gesta di un gatto del tutto randagio, praticamente spaesato, il gioco di gatti Stray, ha catturato l’attenzione e la curiosità di molti videogiocatori. Un gioco ottimo per chi cerca di unire la critica social con lo svago.

