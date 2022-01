Streaming e tv Elezioni Quirinale/ Come seguire voto su Rai, Mediaset, Sky, La7

DOVE VEDERE IN TV L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Alle ore 15 scatta l’infinita “maratona” delle Elezioni per il Presidente della Repubblica e con essa anche la programmazione tv si modifica temporaneamente su tutte le principali reti generaliste (e pure sui canali streaming).

Oggi 24 gennaio scatta il primo voto di un potenziale “lunga serie”, visto che al momento non si scorgono accordi immediati per un nome condiviso dalla maggioranza dei 1009 grandi elettori: sarà comunque possibile seguire ogni singolo passaggio delle elezioni al Colle, oltre alla nostra diretta testuale con approfondimenti e focus a questi due canali, su Rai 1, Rete 4, La7, SkyTG24 e i canali streaming di Camera e Quirinale. Ecco di seguito i principali programmi previsti in tv per i prossimi giorni: la Rai propone una diretta “no stop” con il Tg1 diretto da Monica Maggioni, dalle 14.35 fino alle 21.30 tutti i giorni. Sospesi dunque “Oggi è un altro giorno” e “La Vita in diretta” anche se sono previsti collegamenti durante la lunga maratona con Serena Bortone e Alberto Matano. La “prime time” Rai1 viene confermata mentre in seconda serata andrà in onda puntata speciale di “Porta a Porta” sullo speciale Quirinale.

ELEZIONI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, DIRETTA QUIRINALE/ Video spoglio: su Draghi…

LE DIRETTE STREAMING SUL QUIRINALE

Mediaset punta invece tutto su Rete 4: dalle 16.30 alle 18.50 Nicola Porro conduce puntata speciale di “Quarta Repubblica”, mentre in prima serata andrà in onda lo speciale “Stasera Italia Quirinale” con Barbara Palombelli; unica eccezione, proprio il lunedì con la consueta puntata di “Quarta Repubblica” ovviamente incentrata sul voto del Presidente della Repubblica. Su La7 inutile a dirlo andrà in scena la “Maratona Mentana”, lo speciale del TgLa7 che seguirà tutti i passaggi delle elezioni per il Quirinale 2022: dalle 14.15 in onda fino alle 20.30, poi la “pausa” con “Otto e mezzo” di Lilli Gruber e poi di nuovo diretta Mentana fino alla proclamazione dello scrutinio attorno alle 22 circa. Ovvia copertura live anche per le reti allnews: TgCom24 e RaiNews24 ma anche SkyTg24 con “Corsa al Colle” dalle 14.30 alle 23 , dove si alternano alla conduzione Stefania Pinna, Fabio Vitale e Giovanna Pancheri. Rispetto a 7 anni fa, decisamente più attiva e sviluppata anche l’offerta di video streaming in diretta online: oltre ai rispettivi canali streaming delle reti generaliste – RaiPlay, MediasetPlay, SkyTg24.it – ecco qui sotto le dirette dei canali YouTube di Camera dei Deputati e del Quirinale.

Marco Cappato candidato al Quirinale da FacciamoEco/ "Per le battaglie sui diritti"

LEGGI ANCHE:

Candidati Presidente della Repubblica/ Quirinale, nomi dei partiti: Cartabia Nordio…

© RIPRODUZIONE RISERVATA