STREAMLINE/ Il coming of age ispirato alla vita di Ian Thorpe

Un film a cavallo tra coming of age e dramma, una delle migliori opere che ha offerto il cinema australiano negli ultimi anni. Parliamo di Streamline, debutto alla regia di Tyson Wade Johnston. Il lungometraggio è ispirato alla vita del nuotatore campione olimpico Ian Thorpe, qui in veste di produttore, e ci sono diversi fattori positivi. Streamline è disponibile in DVD e tutti i digital stores con Blue Swan.

SINOSSI – Il prodigioso nuotatore adolescente Benjamin Lane (Levi Miller – Pan) è un ragazzo introverso che spronato dallo spietato allenatore Glen (Robert Morgan – La Battaglia Hacksaw Ridge) e dalla madre Kim (Lara Gordon) ha saputo negli anni trovare la sua dimensione nello sport, dedicandosi al nuoto al punto di essere ad un passo dalla qualificazione per i prossimi giochi olimpici. Proprio quando sta per raggiungere questo importante obiettivo però, il ragazzo dovrà affrontare seri problemi dopo che suo padre (un coinvolgente Jason Isaacs – Harry Potter, Red Dog) esce di prigione e sembra essere intenzionato a riallacciare il rapporto con il figlio. Incapace di relazionarsi con la controversa figura paterna, Benjamin inizierà a calarsi in un pericoloso percorso autodistruttivo sulla scia di quello tracciato dai fratelli maggiori che rischierà di vanificare i suoi sforzi, distruggendo il suo sogno e rovinare la sua stessa vita.

Presentato al Melbourne International Film Festival (MIFF), Streamline è storia densa di emozioni e ricca di spunti di riflessione umani, emotivamente avvincente e generosa. Non è il solito film a sfondo sportivo, la narrazione non va nella direzione previste. Ha uno stile diretto, non spreca tempo in troppe sottigliezze, anche se forse è un po’ troppo ritagliato a gusto del mondo young adult. Da sottolineare le performance dei protagonisti: dal giovane Levi Miller alla certezza Jason Isaacs, un cast azzeccatissimo.

