Street Fighter 6/ Il nuovo capitolo è user friendly, bello e profondo: tutte le novità

Street Fighter 6 è prossimo a fare la sua comparsa. Il conto alla rovescia è ormai iniziato visto che venerdì prossimo, 2 giugno, il videogame sarà disponibile per tutti i possessori di PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, e Microsoft Windows. Tanti coloro che hanno recensito il gioco fra cui i colleghi di Tuttosport che esordiscono scrivendo: “Street Fighter 6 è fatto talmente bene che potrebbe essere in grado di portare la scena competitiva dei picchiaduro nel mainstream non solo degli esport ma dei videogiochi in generale, come League of Legends ha fatto con i MOBA”. Street Fighter 6 viene quindi definito accessibile, bello esteticamente, semplice da approcciare ma nel contempo difficile da padroneggiare.

Diverse le novità presenti a cominciare dal nuovo sistema di comandi semplificato in maniera enorme: Street Fighter 6 ha oggi un nuovo modello basato sulla combinazione id input e ogni cosa risulta istantanea e immediata. Grazie a questa modalità più “user friendly”, chiunque potrà ora padroneggiare le basi della lotta in solo un’ora, aggiunge Tuttosport. Si tratta di un cambiamento epocale rispetto al passato, tenendo conto che storicamente il picchiaduro di Capcom è stato definito a volte inaccessibile ai neofiti.

STREET FIGHTER 6, IL RINNOVATO STILE GRAFICO, IL WORLD TOUR E L’ONLINE

Che dire poi del rinnovato stile grafico, decisamente colorato e in linea con gli ultimi videogiochi concorrenti disponibili per la current gen. C’è poi la nuova avventura pensata per il single player, dopo le critiche nei confronti di Street Fighter 5.

Nella modalità World Tour si potrà creare il proprio combattente da zero, quindi imparare le arti marziali dai maestri della strada, che sono semplicemente i personaggi principali di Street Fighter. Si tratta di fatto di una modalità che permette anche di fare da tutorial in quanto si potranno apprendere gli stili dei vari maestri. A coronamento, infine, le partite online, dove ovviamente potremo sfidare altri videogiocatori in ogni angolo della terra.

