Stress da lavoro/ CEO sempre più fuggitivi: il burnout fa paura (8 novembre 2023)

Lo stress da lavoro – quando è nocivo – prima o poi sappiamo tutti a cosa possa comportare, e lo sanno bene i grandi capi di aziende grosse, che negli ultimi tempi stanno abbandonando il posto di lavoro per paura di incorrere al fenomeno che intimorisce più di tutti: lo stato di burnout.

Secondi i francesi (viste le numerose volte in cui succede), il burnout è una malattia piuttosto grave, ma talvolta “ignorata”. Soltanto nell’anno 2022, ben il 47% di amministratori delegati hanno deciso di licenziarsi autonomamente proprio a causa del forte stress subito dal lavoro.

Stress da lavoro: la fuga degli amministratori delegati

Lo stress da lavoro può comportare dei problemi e delle criticità non indifferenti, specialmente quando gli impegni e le responsabilità diventano talmente tante, da assalire e sopraffare la lucidità degli addetti ai lavori.

Secondo Alexander Kirss, responsabile senior Hr della società di consulenza Gartner Inc, negli ultimi anni i capi di grosse aziende hanno dovuto farsi carico morale e lavorativo per via della pandemia sanitaria da Covid 19. Ecco la sua risposta ad una recente intervista a Bloomberg:

«Qualsiasi amministratore delegato o responsabile delle risorse umane racconta che la pandemia e la risposta alla pandemia sono state una delle esperienze più stressanti, se non la più stressante, della loro vita lavorativa.

Non solo hanno dovuto gestire le loro organizzazioni attraverso la pandemia da una prospettiva strategica, ma anche da una prospettiva umana».

La società dedita al coaching Challenger, Gray & Christmas, ha fatto sapere come molti CEO nello stesso anno abbiano deciso di lasciare la loro posizione lavorativa proprio per paura di ritrovarsi in un preoccupante stato di burnout.

In un anno alcuni settori di nicchia (no profit e governativi), hanno portato molti CEO (causa stress da lavoro), a dare le proprie dimissioni, registrando un record: +86% licenziamenti autonomi per un totale di 353 uscite dal lavoro, rispetto ai 190 dell’anno 2022.











