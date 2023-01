Stretta partite IVA/ Il Governo cambia le regole per salvaguardare gli intermediari

Sulla stretta delle partite IVA viene introdotta una novità importante del Governo Meloni, con la quale vuole salvaguardare gli intermediari fiscali che prima d’ora erano costretti a pagare ed esser responsabili di alcuni errori che di per sé, potevano non essere imputabili a quest’ultimi.

Dopo la stretta sulle finte Partite IVA promossa dalla Legge Fornero, questa volta il Governo Meloni ha introdotto delle modifiche all’articolo 35 del DPR 663/1972, aggiungendo i commi 15bis1 e 15 bis2.

Rimango però confermati, tutti gli accertamenti sulle comunicazioni presenti nel comma 15 bis, come accesso al luogo in cui si svolge l’attività, riscontri automatizzati e verifica dei dati.

Stretta partite IVA: cosa cambia?

La novità sulla nuova stretta delle partita IVA, sta invece nell’Agenzia delle Entrate, che potrà poter svolgere «specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA». In base al risultato emerso da queste verifiche, il contribuente dovrà (in alcuni casi), presentarsi con una documentazione idonea, che possa comprovare la validità di esercizio della sua attività.

Qualora il contribuente non volesse comparire di persona o l’esito fosse negativo, l’ufficio di competenza potrà cessare la P.IVA nell’immediato. In un secondo momento, l’interessato potrà presentare una nuova domanda, come:

Imprenditore individuale;

Lavoratore autonomo oppure rappresentante legale di società;

Ente o associazione, indipendentemente dal fatto che abbia o meno la personalità giuridica.

L’unico limite previsto per il contribuente in questione, è relativo al rilascio di una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di 3 anni da quando è stata rilasciata oppure, per una cifra non oltre i 50 mila euro.

Ad aggiungersi alla pena della cessazione della P.IVA, sulla nuova stretta è prevista anche una sanzione di 3.000€.

Ed è qui che arriva la vera novità: prima del nuovo emendamento, la responsabilità ricadeva sull’intermediario fiscale in caso di colpa grave o dolo, salvo quei casi in cui il contribuente riesca a dimostrare che l’errore è partito dal professionista fiscale incaricato all’attività.

Oggi (a parte la dimostrazione dell’errore del professionista intermediario), la sanzione ricevuta ricade esclusivamente sul contribuente.











