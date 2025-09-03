Roberto Lipari, intervistato da Fanpage, interviene sull'ipotesi che Striscia la Notizia possa chiudere definitivamente: il commento del conduttore

La Ruota della Fortuna va forte: Striscia la Notizia rischia lo stop?

Il successo de La Ruota della Fortuna è inarrestabile e, a confermarlo, è anche la gara degli ascolti vinta nella serata di ieri contro la diretta concorrenza di Affari Tuoi, al gran ritorno su Rai 1. La mossa di Mediaset di piazzare il game show di Gerry Scotti nella fascia dell’access prime time per tutta l’estate si è rivelata vincente, ancor più dopo aver sconfitto il mitico gioco dei pacchi che con Stefano De Martino, lo scorso anno, ha ottenuto grandi ascolti.

Se il successo della Ruota dovesse reggere ancora contro Affari Tuoi sia a settembre che a ottobre, c’è infatti l’ipotesi che possa essere prolungata anche per altri mesi, sacrificando il passaggio di testimone con Striscia la Notizia. Il ritorno in tv dello storico tg satirico di Canale 5 è in programma per novembre, ma c’è il rischio di una possibile chiusura se Scotti e il suo team dovessero mantenere elevati livelli di ascolti e share.

Intanto, proprio in merito al possibile ritorno di Striscia la Notizia, è intervenuto nelle scorse ore Roberto Lipari. Il giovane conduttore, che negli ultimi anni si è spesso seduto dietro al bancone in compagnia di Sergio Friscia, ha rilasciato un’intervista a Fanpage parlando anche del futuro del programma.

Striscia la Notizia torna a novembre? Il commento di Roberto Lipari

Quale sarà il destino di Striscia la Notizia su Canale 5? La certezza al momento è che il suo ritorno è programmato per novembre, sempre nella fascia dell’access prime time, e a tal proposito Roberto Lipari ai microfoni di Fanpage ha commentato: “Non so esattamente cosa possa essere utile dire. Quando Antonio Ricci mi chiama, rispondo presente. Non ho informazioni particolari“.

Quando però le domande si sono fatte più incalzanti in merito al rischio chiusura del programma, il conduttore ha ammesso: “Dico sempre che Striscia è il luogo più libero dove ho lavorato in televisione. È uno dei posti più liberi dove ho lavorato. Siccome sono sempre dalla parte di chi permette di parlare, tifo assolutamente perché si faccia, proprio per il ruolo sociale di quel programma“.

Una risposta che lascia aperte libere interpretazioni sul futuro della trasmissione, e anche lo stesso conduttore non ha fornito certezze effettive; il ritorno di Striscia la Notizia, dunque, resta ancora una grande incognita.