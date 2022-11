Striscia la notizia, anticipazioni: “La Rai non paga”/ 30mln di debito con musicisti

Questa sera durante la puntata di Striscia la notizia si parlerà di un importante scoop che potrebbe avere delle conseguenze tangibili sulla televisione italiana: la Rai non paga gli ospiti, tra cui i musicisti. La notizia è un’esclusiva del programma investigativo di Canale 5 e se ne parlerà per la prima volta in assoluto questa sera, alle ore 20:35 sul quinto canale, di proprietà di Mediaset. La regione dietro ai mancati pagamenti da parte di Rai, ci sarebbero ragioni dovute a dei diritti connessi alla riproduzione, mentre il presunto debito ammonterebbe a 30 milioni di euro.

Striscia la notizia: la Rai non paga

A quanto si appende, insomma, le anticipazioni per la puntata serale di Striscia la notizia lasciano presagire una puntata importante e ricca di contenuti. Il servizio, probabilmente, principale riguarderà proprio lo scoop esclusivo della Rai che non paga gli ospiti. A parlare della vicenda ai microfoni della trasmissione di Canale 5, ci sarà Sergio Cerruti, il presidente dell’Associazione fonografici italiani (Afi) che sostiene che “per l’intera industria, secondo le nostre stime, si parla di una cifra che sfonda i 30 milioni di euro“. Mentre i nomi degli artisti non pagati includerebbero parecchie celebrità sia italiane che estere.

In merito alla vicenda della Rai che non paga gli artisti, alcuni nomi arrivano direttamente dal direttore di Afi, mentre altri li avrebbe scoperti l’inviato di Striscia la notizia. Ad Afi stessa l’emittente televisiva italiana deve “6 milioni di euro, oltre ad altri 2,5 milioni che non sono stati ancora richiesti”. Inoltre, la Rai sarebbe in debito con Vasco Rossi per 135 mila euro, i Pooh per 162 mila, Mogol che deve riceverne 148 mila, ma anche Eros Ramazzotti (in credito di 75 mila euro), Tiziano Ferro (64 mila euro), Marco Mengoni e Al Bano (che aspettano di ricevere 40 mila euro a testa), ed ancora Fedez per 8 mila euro e Sting per 97 mila.

Striscia la notizia: “Su Sanremo la Rai non la racconta giusta”

Ma l’importante scoop scoperto da Striscia la notizia sulla Rai che non paga gli artisti e avrebbe accumulato, ad oggi, circa 30 milioni di euro di debito, secondo le stime presentate del direttore di Afi, Sergio Cerruti, non si fermerebbe qui. Infatti, è sempre lui a “denunciare” una qualche situazione poco chiara dietro alla gestione del Festival di Sanremo. Il festival è ospitato dal comune di Sanremo che tramite un bando assegna l’evento a chi “offre di più”. Secondo Cerruti, però, accedere alle carte che definiscono gli accordi tra il comune di Sanremo e l’emittente televisiva pubblica, non è possibile perché “la Rai spende soldi pubblici per secretarle“, mentre a tutti gli effetti dovrebbe trattarsi di carte pubbliche ed accessibili a chiunque.

Insomma, l’appuntamento è a questa sera con il nuovo, importante, scoop di Striscia la notizia sulla Rai che non paga gli artisti. Come sempre, la trasmissione sarà trasmessa in diretta dalle 20:35 circa su Canale 5 di Mediaset, ma potrà essere seguita anche tramite il portale Mediaset Infinity (per inoltre permette di recuperare anche le puntate passate della trasmissione), raggiungibile su qualsiasi dispositivo mobile anche in forma di applicazione.











