Striscia la notizia, chi é Marcia Thereza Araujo Barros?/ Sostituta di Cosmary…

Striscia la notizia ingaggia Marcia Thereza Araujo Barros: chi é la sostituta di Cosmary Fasanelli

Desta curiosità generale il nome della velina sostituta di Cosmary Fasanelli alla puntata di Striscia la notizia datata 2 dicembre 2022, Marcia Thereza Araujo Barros. Così come preannunciato dalle anticipazioni di TV blog, Marcia entra nel cast di Striscia la notizia 2022 come supplente temporanea, dal momento che Cosmary Fasanelli ha contratto un’influenza stagionale e non può prendere parte agli stacchetti cui é chiamata per contratto in collaborazione con la velina bionda di ruolo, Anastasia Ronca.

Ma chi é Marcia Thereza Araujo Barros? Così come ripreso dalla fonte delle anticipazioni TV, la mora ballerina supplente temporanea di Cosmary Fasanelli é una new-entry nel team showbiz di Antonio Ricci, che é il fautore del tg satirico, Striscia la notizia. Questa sera, venerdì 2 dicembre 2022, il posto di Cosmary viene temporaneamente assegnato alla 23enne modella dalle origini italo-brasiliane. Marcia, a partire all’ottobre scorso, ha iniziato ad affiancare il Gabibbo in Paperissima Sprint, in onda in chiaro in TV, ogni domenica, sempre su Canale 5.

Marcia é già un volto tv di Canale 5: quale destino l’attende?

Quindi, Marcia può ufficialmente dirsi un volto tv ormai di casa Mediaset, e dopo il debutto a Paperissima sprint si aggiudica l’ingaggio a Striscia la notizia, che potrebbe preludere per la new-entry al tg satirico a delle nuove promozioni TV. Chiaramente, almeno per il momento, la sostituzione di Marcia Thereza Araujo Barros al posto di Cosmary Fasanelli é temporanea, fino al rientro di quest’ultima nel ruolo di velina mora sui banchi di Striscia la notizia, che le spetta per contratto siglato dopo il successo mediatico riscosso come concorrente allieva nel ballo ad Amici 21 di Maria De Filippi. Quali sorti attenderanno in Marcia Thereza Araujo Barros dopo la sostituzione di Cosmary Fasanelli? Tutto, forse, dipenderà anche dagli ascolti TV che si registreranno con la puntata di lancio di Marcia a Striscia la notizia.

