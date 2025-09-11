Striscia la Notizia cancellato da Mediaset? Il tg satirico non comparirebbe più nei palinsesti: l'indiscrezione bomba di Mow Mag

Striscia la Notizia, futuro sempre più incerto: cosa sta succedendo

Non c’è davvero pace per Striscia la Notizia, che sembra sempre più lontana dai palinsesti Mediaset e con il futuro in bilico. Lo storico tg satirico di Canale 5 sta facendo i conti con lo straordinario successo de La Ruota della Fortuna, piazzata per tutta l’estate in access prime time e con risultati clamorosi; anche in questi primi giorni di concorrenza con Affari Tuoi su Rai 1, lo show di Gerry Scotti si sta confermando campione d’ascolti.

A farne le spese è dunque il ritorno in tv di Striscia la Notizia, che negli ultimi anni è calata negli ascolti nella sua storica collocazione, quella per l’appunto dell’access. Inizialmente il debutto della nuova stagione del programma è stato spostato a novembre ma, a fronte della crescita vertiginosa della Ruota, rischia ora di non andare più in onda: è questa la clamorosa indiscrezione lanciata nelle ultime ore da Mow Mag.

Tutto sarebbe nato dalle recenti parole di Jimmy Ghione, storico inviato della trasmissione, che a margine di un recente evento ha dichiarato: “La notizia è che Striscia ricomincerà la seconda settimana di novembre e quindi saremo con voi…”. Parole che, riporta il magazine, “avrebbero scatenato un terremoto dentro Mediaset“.

Striscia la Notizia cancellato da Mediaset: l’indiscrezione bomba

Come riporta Mow Mag, ad alzare il polverone, in merito ad un possibile ritorno di Striscia la Notizia a novembre, sarebbero state Publitalia e i dirigenti Endemol e Fascino, per motivi differenti. Publitalia perché “preferisce vendere gli spazi pubblicitari dentro La Ruota della Fortuna, attestatasi ben oltre il 20% di share, laddove Striscia nella scorsa stagione era crollata persino al 12-13%“. I dirigenti Endemol e Fascino, invece, perché “preferiscono che ad anticipare le loro trasmissioni in prima serata ci sia il prodotto che porta la maggior quantità di spettatori“.

Ma la notizia bomba è legata alla presunta cancellazione di Striscia la Notizia dai palinsesti Mediaset, valutata, riferisce il magazine, durante “diversi incontri riservati con dirigenti delle case di produzione“. Per il futuro del programma “sarebbero state vagliate alcune soluzioni alternative, ma tutte bloccate sul nascere“. Si era infatti ipotizzato di collocare Striscia su Italia 1 alle 20.00, oppure in prima serata la domenica, ma senza risultati; sarà davvero la cancellazione definitiva il triste epilogo del tg di Antonio Ricci?