Striscia La Notizia: come arrivano le segnalazioni e chi sceglie i costumi/ Petyx: “Arrivano anche minacce…”

Come arrivano le segnalazioni a Striscia La Notizia? Luca Abete: “Anche in supermercato…”

La puntata di Verissimo del 11 novembre 2023 celebra i 25 anni di Striscia La Notizia con tutti i protagonisti più noti e longevi del tg satirico. Tre inviati storici, Stefania Petyx, Luca Abete e Dario Ballantini, raccontano dei retroscena interessanti riguardante la costruzione dello show, fondato dalle segnalazioni delle persone comuni. Ma come arrivano a Striscia queste segnalazioni?

Fabio e Mingo, ex inviati di Striscia la Notizia/ Nuova vita dopo licenziamento: cosa fanno ora

A raccontarlo sono i tre inviati: “Le segnalazioni prima arrivavano con il fax, poi c’era la segreteria telefonica, poi la mail, ora invece arriva tutto attraverso i social. Talvolta anche delle segnalazioni con un bigliettino sul cruscotto dell’auto, soprattutto in supermercato.”

Striscia La Notizia, dai costumi alle minacce: il racconto di Stefania Petyx

È Stefania Petyx a raccontare poi come avviene la scelta dei costumi, rivelando chi è stato a scegliere il suo: “Il colore giallo è quel colore che nessuna donna vorrebbe mai indossare. È quello che per me ha scelto Antonio (Ricci, ndr), che mi ha visto come moderna signora in giallo, che ricerca e scopre le verità, risolvendo i problemi. Il tutto però in una versione imbranata, noi siamo supereroi imbranati che però riescono a risolvere tante cose.” Purtroppo questo lavoro comporta anche dei rischi, come delle minacce. “So di una macchina esplosa…” dice Silvia Toffanin a Petyx, che conferma: “Sì, però era quella di mio marito!” ironizza l’inviata.

Antonio Ricci: "Andrea Giambruno? Ho fatto un favore a Giorgia Meloni"/ "C'era un finto copione, poi..."

LEGGI ANCHE:

Elodie, tapiro d'oro da Striscia la Notizia per foto di nudo/ "Denudarmi la mia passione. Con il mio corpo…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA