Il celebre tg satirico di Antonio Ricci tornerà in onda: a confermarlo è stato l’inviato storico Jimmy Ghione, il quale ha anche parlato degli ascolti

Nelle ultime settimane Striscia la Notizia è stata al centro di ipotesi e speculazioni per ciò che riguarda la messa in onda della sua nuova stagione. Finalmente in queste ultime ore è arrivata la conferma ufficiale: il celebre tg satirico, ideato da Antonio Ricci e protagonista della televisione italiana da oltre trent’anni, farà il suo ritorno in autunno, portando con sé la ricetta vincente composta da cronaca, ironia e inchieste che da sempre lo contraddistingue.

Il commissario Montalbano, anticipazioni Il sorriso di Angelica puntata oggi 9 settembre/ Salvo innamorato

Il ritorno del programma era stato messo in dubbio a causa dei record di ascolti ottenuti da altri show della stessa fascia, come La ruota della fortuna, condotto da Gerry Scotti che nel preserale ha conquistato il pubblico, superando la concorrenza e alimentando i sospetti che il celebre tg satirico potesse slittare o addirittura saltare la nuova stagione. Tuttavia, a mettere fine a ogni speculazione ci ha pensato uno degli inviati storici del programma, Jimmy Ghione, che durante l’evento ‘Protagonisti’ a La Spezia ha annunciato con entusiasmo la data ufficiale del ritorno.

Pupo spiazza tutti su Barbara d’Urso: "Il flirt c’è stato"/ "Ballando con le stelle? Si deve accontentare"

“La notizia è che Striscia ricomincerà la seconda settimana di novembre e quindi saremo con voi…” ha dichiarato Ghione, visibilmente soddisfatto, sottolineando che la scelta del mese non è casuale. Novembre, infatti, rappresenta un momento simbolico per il programma, in quanto coincide con l’anniversario della prima puntata mai trasmessa nella storia di Striscia La Notizia.

Dopo i santi arriva Striscia

Secondo quanto spiegato da Jimmy Ghione, la decisione di programmare la ripresa proprio nella seconda settimana del mese è legata anche a ragioni pratiche e rispettose delle tradizioni. Ghione ha ricordato come le prime settimane di novembre siano occupate da ricorrenze importanti, come la festa dei Santi e dei morti e che partire in quel periodo sarebbe stato meno opportuno. In questo modo, il ritorno dello storico tg satirico avviene con tempismo e rispetto, celebrando allo stesso tempo le radici del programma.

La doppia vita di Madeleine Collins, Rai 3/ Trama del thriller di Antoine Barraud, oggi 9 settembre 2025

Non sono mancate le considerazioni sul successo attuale de La ruota della fortuna, che in molti hanno visto come un possibile ostacolo alla programmazione di Striscia. Ghione, però, ha tenuto a sottolineare che, sebbene il game show di Gerry Scotti stia registrando ottimi ascolti, il tg satirico di Antonio Ricci ha dimostrato in passato di saper conquistare il pubblico con numeri altrettanto significativi.

“Gerry sta facendo un ottimo lavoro, però anche l’anno scorso il programma più visto di Canale 5 era Striscia, quindi di cosa stiamo parlando? Solo il sabato che c’era Maria De Filippi lei faceva ottimi ascolti, ma come si fa a lasciare a casa un programma come Striscia? È stato il programma più visto di Canale 5 e noi ricominceremo…”

Il ritorno di Striscia la Notizia non è dunque solo un appuntamento televisivo: rappresenta anche un momento di continuità della programmazione di Mediaset. In attesa della prima puntata, la domanda che aleggia tra i fan e gli addetti ai lavori è se la rete confermerà la stessa fiducia dimostrata negli anni precedenti. Una cosa è certa: Striscia La Notizia continua a essere un punto di riferimento per Canale 5, e il suo ritorno, dopo qualche incertezza, è più confermato che mai.