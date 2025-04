La prima puntata di The Couple, il nuovo reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, ha scatenato molte discussioni sul web. Una di queste riguarda la performance non proprio chiara e convincente del notaio del gioco, Mariateresa Antonucci, finita addirittura nel mirino di Striscia La Notizia. Durante la prima puntata sono state infatti commesse molte imprecisioni. Non sono mancate gaffe ed errori, sia del notaio che dei suoi collaboratori, tanto che la stessa conduttrice si è ritrovata in difficoltà.

Il tg satirico di Canale 5 ha analizzato l’accaduto, sottolineando i vari errori commessi dalla commissione di The Couple in studio. Moreno Morello, nel servizio andato in onda, ha commentato: “Il notaio non ci è sembrato molto lucido sulle decisioni da prendere e non è stato aiutato nemmeno dal gruppo di controllo al suo fianco.”

Striscia La Notizia critica gli errori del notaio a The Couple: “Si gioca per un milione di euro…”

Striscia La Notizia ha dunque ricordato al pubblico di Canale 5 che a The Couple si gioca per ben un milione di euro. Motivo per il quale, gli errori finora commesso non sono certamente accettabili: “Non si possono prendere le cose così alla leggera quando c’è in palio un milione di euro. Vorremmo sapere come si è preparato il notaio del programma…” è stata la domanda provocatoria di Moreno Morello alla fine del suo servizio per Striscia. Una domanda alla quale sarà probabilmente chiamata a rispondere anche Ilary Blasi e lo stesso notaio nel corso della prossima puntata di The Couple, in onda lunedì prossimo su Canale 5. Per il momento, la conduttrice ha affrontato la situazione con la consueta ironia che la contraddistingue, e sarà probabilmente questa la chiave con la quale replicherà al servizio di Striscia La Notizia.