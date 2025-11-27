Dopo 37 anni di successi, Striscia la Notizia debutta in prima serata: una versione rinnovata ma fedele allo stile originale su Canale 5!

Finalmente arriva una svolta anche per Striscia La Notizia, che per la prima volta arriva in prima serata su Canale 5. Mediaset porta il programma a compiere un cambiamento importante per rilanciare lo storico tg satirico e dargli maggiore spazio. Striscia si trasforma con una nuova edizione che vedrà cinque puntate speciali a partire da gennaio, e udite udite, alla conduzione ritroveremo anche loro, i conduttori più amati dello show di Antonio Ricci: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Mediaset ha dunque deciso di riproporre Striscia La Notizia in una versione più godibile, leggermente rinnovata senza però stravolgerne i canoni identitari, con l’obiettivo di raggiungere ancora più spettatori del solito. Chiaramente, non dobbiamo aspettarci troppi stravolgimenti: Striscia rimarrà la solita, ma vedranno incrementati i servizi, i momenti di satira e tanti contenuti inediti e approfondimenti. Con la presenza di Greggio e Iacchetti, però, rimarrà la solita ironia che lo ha poi reso un caposaldo della televisione italiana.

Striscia La Notizia in prima serata, quando va in onda?

Dopo ben 37 anni di messe in onda, Striscia La Notizia prende uno spazio in prima serata in seguito ad un accordo tra Antonio Ricci e Mediaset, pronti a lavorare insieme alla produzione per lo stesso obiettivo. “La squadra di autori e la produzione sono già al lavoro su un’edizione che, al 37° anno di programmazione, offrirà al pubblico contenuti inediti“, si legge nel comunicato di Cologno Monzese, “mantenendo i codici e quello stile inconfondibile che hanno fatto di Striscia la Notizia uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana“. Al momento non si sa ancora la data della messa in onda, ma si parla senza dubbio del mese di gennaio e, dopo le cinque puntate speciali della prima serata Pier Silvio Berlusconi tirerà un bilancio sugli ascolti e vedrà il da farsi.