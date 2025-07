Striscia la Notizia sempre più a rischio: un altro dettaglio potrebbe confermare l'addio a Canale 5

Ennesima brutta notizia per Striscia la Notizia. Nei nuovi palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che il tg satirico slitterà a novembre, abbandonando la storica partenza di settembre. Al suo posto, spazio a La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti, partita il 14 luglio su Canale 5 al posto di Paperissima Sprint, che nel frattempo è stata spostata su Italia 1. Un cambiamento davvero storico, considerando che da decenni l’access prime time di Canale 5 era una zona blindata per i programmi di Antonio Ricci.

Eppure il pubblico sembra aver apprezzato questo scossone, visto che il game show ereditato da Mike Bongiorno sta ottenendo ottimi ascolti, battendo finalmente la concorrenza su Rai 1 con TecheTecheTop10. Ovviamente, questo ha alimentato le voci su un possibile addio definitivo a Striscia. A rendere la situazione ancora più sospetta ci ha pensato un documento ufficiale pubblicato sul sito di Publitalia, la concessionaria pubblicitaria del gruppo Mediaset, in cui il nome della trasmissione non compare tra i programmi previsti per il periodo commerciale settembre-dicembre.

Striscia la Notizia verso l’addio a Canale 5? Cosa sta succedendo

Dopo gli ottimi ascolti de La Ruota della Fortuna, questa ulteriore mossa sembra confermare un cambio di strategia deciso da parte di Mediaset, forse intenzionata a rinnovare completamente la fascia preserale puntando su format e show più moderni e più adatti al mercato pubblicitario di oggi. Una cosa è chiara: il pubblico pare aver già fatto la sua scelta e sembra pronto a salutare Striscia la Notizia. Non solo il quiz show di Gerry Scotti continua ad ottenere ottimi risultati, ma anche sui social appaiono molti post pieni di sarcasmo e critiche verso il tg satirico, considerato da molti utenti ormai superato e fuori tempo.