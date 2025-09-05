Roberto Lipari, finalmente il conduttore di Striscia La Notizia rompe il silenzio sull'addio definitivo. Le sue parole

Striscia la notizia, nessun inizio autunnale, per ora, per lo storico tg satirico di Antonio Ricci. Da tantissimi anni ci faceva compagnia su Canale 5, subito il Tg5, con tanti servizi e notizie esclusive oltre che con rubriche molto particolari e interessanti. Si scontrava poi, a livello di share, con Affari Tuoi che va in onda nella stessa fascia oraria su Rai 1.

Apple iPhone 17 Pro Max, conto alla rovescia per il lancio/ Quanto costerà? Keynote il 9 settembre

Lo scorso anno, con l’arrivo del carismatico Stefano De Martino, gli ascolti di Striscia si sono abbassati visto che lui ha calamitato sempre più, puntata dopo puntata, l’attenzione del grande pubblico di ogni età nei suoi confronti e del qui show pre- serale di Mamma Rai.

Un asso piglia tutto che però quest’anno deve vedersela con La Ruota della Fortuna che va in onda fin dal periodo estivo e può contare, dati alla mano, su uno zoccolo duro decisamente invidiabile di telespettatori. E così a questo giro l’ex marito di Belen ha del filo da torcere anche perché sia Gerry Scotti che Samira Lui sono amatissimi dagli italiani, esattamente come lo è lui.

Samira Lui, la ricordate a Miss Italia? Com'era e com'è

E così, sulla scia dell’ incredibile successo del gioco che ci ha fatto innamorare di lui grazie al mitico e compianto Mike Buongiorno, Striscia la notizia è stata messa da parte. Ora però in tanti hanno incominciato a chiedersi se per lei si possa parlare di addio definitivo oppure noi. A parlarne è stato uno dei suoi ultimi conduttori, il simpatico Roberto Lipari, che ha deciso così di rompere il silenzio su questo importante argomento.

Striscia la notizia, cosa c’è di vero nell’addio, Lipari rompe il silenzio

Il professionista nel rilasciare una lunga e recente intervista a Fanpage.it non avrebbe fatto ben sperare a riguardo, come sottolineano in tanto sui Social.

Ballando con le stelle, il colpaccio di Milly Carlucci: chi arriva (direttamente da Mediaset)

Quando, infatti, gli è stato chiesto: “Striscia la Notizia slitta a novembre. Che ne pensi?”, il comico ha risposto testualmente. “Non so esattamente cosa possa essere utile dire. Quando Antonio Ricci mi chiama, rispondo presente. Non ho informazioni particolari“.

Chiaramente il giornalista ha voluto subitaneamente saperne di più e così ha rilanciato l’argomento: “Ma credi che Striscia rischi di non tornare più?“. A quel punto Lipari, puntando sulla massima diplomazia, ha risposto: “Dico sempre che Striscia è il luogo più libero dove ho lavorato in televisione. È uno dei posti più liberi dove ho lavorato. Siccome sono sempre dalla parte di chi permette di parlare, tifo assolutamente perché si faccia, proprio per il ruolo sociale di quel programma”.

Insomma, niente dì certo ne nel Bene ne nel Male, da quel che si evince dalle sue parole. Tuttavia, qualche settimana fa, Gabriele Parpiglia, nella sua seguitissima newsletter, aveva ipotizzato un ritorno del Tg satirico per il mese di Novembre ma di domenica. Insomma, a quanto pare, al momento nessuna certezza al 100% al riguardo ma solo tanti rumors che incuriosiscono e, nel contempo, spaventano i fan, soprattutto quelli della prima ora, del programma che è entrato da tempo nella Storia della Televisione Italiana.