Striscia la Notizia: “Niente scontrini al bar del tribunale di Roma”/ Ghione indaga…

Nuovo caso scontrini a Striscia la Notizia

Striscia la Notizia, nella puntata in onda oggi, martedì 2 maggio, torna ad occuparsi degli scontrini non fatti in luoghi legati alle istituzioni. Dopo il servizio di Jimmy Ghione sul bar dell’Agenzia delle Entrate di Roma 6- Eur Torrino, che non faceva gli scontrini, l’inviato del tg satirico di canale 5 porta a galla un nuovo caso scontrini. Stavolta, Jimmy Ghione si è recato presso un tribunale per verificare che il bar presente all’interno del tribunale stesso, rilasciasse regolarmente gli scontrini. La verifica, però, avrebbe portato alla scoperta di un nuovo caso destinato a far rumore.

Enrico Papi: tapiro d'oro da Striscia la Notizia/ "Ilary? Non abbiamo litigato e..."

“E’ ancora qualcuno che si dimentica di emettere il documento fiscale. E anche in questo caso non si tratta di un bar qualunque, ma di quello all’interno di un “tempio della legalità”: il Tribunale Civile di Roma, come documentato dall’inviato di Striscia la notizia nel servizio in onda questa sera”, fa sapere una nota ufficiale di Striscia.

Cosmary Fasanelli torna a Striscia la Notizia: come sta?/ Lei: "I'm back"

Il servizio di Jimmy Ghione

Jimmy Ghione, accompagnato dal cameraman di Striscia la Notizia, si è così recato presso il Tribunale Civile di Roma dove avrebbe scoperto l’abitudine a non fare gli scontrini da parte del bar. Dopo numerose segnalazioni, l’inviato del tg satirico ha raggiunto il luogo dove avrebbe visto i clienti, tra cui anche un carabiniere, ricevere il resto, ma non lo scontrino.

«Dopo tutto quello che è successo, proprio in Tribunale ci dimentichiamo di fare gli scontrini?», chiede Ghione al cassiere, che risponde con una bella risata. Sul luogo, poi, arrivano le Forze dell’ordine che scortano l’inviato del tg satirico fuori dal Tribunale.

Marcia, chi è la nuova velina di Striscia al posto di Cosmary Fasanelli/ Fidanzato e dove l'abbiamo vista

© RIPRODUZIONE RISERVATA