Marina Graziani ricorda l'esperienza a Striscia la Notizia: e lancia una stoccata contro i reality

In molti ricorderanno Marina Graziani, storica ex velina di Striscia la Notizia, la prima ad aver resistito per ben 3 anni, affiancando sia Roberta Lanfranchi che Alessia Mancini. Recentemente, la showgirl ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage, dove ha parlato della sua esperienza nel tg satirico e del suo attuale rapporto con la televisione. “Portavamo un messaggio diverso, eravamo meno sexy delle veline diventate note dopo di noi”, ha ricordato.

Dopodiché, Marina ha confessato di essere molto dispiaciuto per il difficile periodo che sta vivendo Striscia e per il mancato ritorno del programma a settembre su Canale 5, per la prima volta dopo decenni. Tuttavia, ha spiegato che, secondo lei, è normale che i tempi cambino, ma spera che con nuove idee il programma riesca di nuovo a conquistare i telespettatori. Infine, ha parlato del suo rapporto con i reality, svelando di essere stata sempre scettica verso trasmissione come il GF e L’Isola dei Famosi, pur essendo stata convocata per parteciparvi.

Marina Graziani senza filtri sui reality di oggi: cos’ha detto l’ex volto di Striscia la Notizia

Secondo Marina Graziani, infatti, partecipare a reality come l’Isola dei Famosi e il GF può essere un’arma a doppio taglio, dato che, in alcuni casi, possono anche arrivare a rovinarti la reputazione. Al contrario, le piacerebbe prendere parte a programmi come Ballando con le stelle o Pechino Express, ma sente di essere ormai “fuori dal giro” per essere convocata. “Sono felice di aver fatto parte di un’altra televisione. Con il GF e l’Isola, mi chiesero un colloquio rischiano di rovinarti”, ha detto a Fanpage.