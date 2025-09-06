Jimmy Ghione parla della nuova edizione di Striscia la Notizia e conferma il ritorno in tv della trasmissione.

Diversamente dagli altri anni, in questa stagione televisiva Mediaset ha deciso di cambiare continuando a mandare in onda Striscia la notizia per il successo ottenuto da La ruota della fortuna che, con la conduzione di Gerry Scotti, continua a portare a casa ascolti importanti. Da qui la scelta di lasciare, per il momento, in panchina Striscia la Notizia. Ad oggi, non si sa quando il tg satirico di Antonio Ricci tornerà e ad oggi non c’è ancora una data certa.

Gerry Scotti, infatti, ha svelato che La ruota della fortuna andrà in onda fino al “panettone” ma Jimmy Ghione, confermando il ritorno di Striscia, ha parlato di un’altra data. Secondo quanto fa sapere l’inviato storico, infatti, pare che il tg satirico di Antonio Ricci tornerà in onda da metà novembre.

Jimmy Ghione parla di Striscia la Notizia: le dichiarazioni dell’inviato

Durante la rassegna ‘Protagonisti’ in corso a La Spezia, Jimmy Ghione ha annunciato il prossimo ritorno di Striscia la Notizia in tv. “Ci è piaciuta l’idea di cominciare a novembre perché la prima puntata di Striscia fu a novembre” ha dichiarato Ghione. “Ci sono stati dei cambiamenti con la Ruota della Fortuna, ma noi ci saremo. Partiremo nella seconda settimana perché noi iniziammo la seconda settimana di novembre. Non ci sembrava giusto iniziare la settimana prima, ci sono i morti, i santi, delle ricorrenze”, ha dichiarato ancora Ghione nel video pubblicato da AdnKronos.

L’inviato storico di Striscia ha anche parlato di ascolti tv: “Gerry sta facendo un ottimo lavoro, siamo felici perché siamo una famiglia. Ma anche l’anno scorso Striscia è stato il programma più visto. Se ne sono dette di tutti i colori” – ha continuato – ma “Striscia è stato il programma di Canale5 più visto, e noi ricominceremo”, ha concluso.