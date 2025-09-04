Sempre meno chiare le sorti di Striscia la Notizia dopo il successo disarmante de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti.

Il destino di Striscia la Notizia potrebbe essere tutto fuorchè roseo; i fan del tg satirico avevano già mal digerito l’idea di rivedere il bancone più celebre della tv solo a partire da novembre ma ora con nuovi retroscena – presunti – e qualche battuta sibillina sembrano aumentare le ombre sul futuro della trasmissione firmata Antonio Ricci. Il successo de La Ruota della Fortuna è certamente un fuori programma; anche le previsioni più ottimistiche erano forse particolarmente lontane dai risultati roboanti del quiz condotto da Gerry Scotti. Le intenzioni della rete potrebbe dunque cambiare in funzione di un successo che sta portando a Mediaset numeri decisamente importanti, soprattutto considerando il calo poderoso – nella medesima fascia oraria – della scorsa stagione tv.

La Ruota della Fortuna scalza Striscia la Notizia? Per ora, il programma di Gerry Scotti ha già spodestato Affari Tuoi che indomito continuava a macinare numeri e conquistare successi in termini di share, sbaragliando appunto la concorrenza. Una circostanza rivoltata proprio dal quiz storico di Mediaset e che ora apre nuovi scenari poco felici per il Tg satirico. Lo stesso Scotti, in una delle ultime puntate, ha scherzato sulla possibilità di andare ben oltre i piani con la programmazione de La Ruota della Fortuna: “A luglio avevamo detto che saremmo arrivati fino ad agosto; ad agosto fino a settembre; ora vi dico che starete con noi fino alle castagne e probabilmente fino al panettone, vi va bene?”.

Striscia la Notizia, quale destino? Emergono nuovi retroscena sul destino del tg satirico

Quella di Gerry Scotti è sembrata chiaramente una battuta; al contempo, qualcuno si domanda se tra il serio ed il faceto non sia un segnale poco confortante per il futuro di Striscia la Notizia proprio in quella fascia oraria. La Ruota della Fortuna ha battuto Affari Tuoi ed è un dato talmente risonante da rimettere in gioco tutte le possibilità; lo si evince anche da quanto riporta Fanpage – come riporta Biccy – a proposito di ciò che un insider sarebbe riuscito a raccogliere come informazioni in merito. “Posso dire che torna, ma la verità è che non si sa quando”. Nuove incertezze dunque dopo le dichiarazioni di Roberto Lipari; non è da escludere, come ipotesi, anche un nuovo orario per Striscia la Notizia laddove davvero dovesse tornare in onda.