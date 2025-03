Striscia La Notizia smaschera il Grande Fratello. Nella puntata del Tg satirico di lunedì, 3 marzo, è stato mandato in onda un video riassuntivo di tutte le ambiguità accadute in quest’edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. “Siccome nella Casa ci sono più polemiche che telecamere, vogliamo vedere cos’hanno combinato fino ad ora Alfonso Signorini e soci”, ha detto Sergio Friscia prima di introdurre il servizio. Da lì, hanno subito mostrato il video del famoso lancio del bollitore di Helena Prestes, con tanto di “pu**ana” rivolto a Jessica Morlacchi. Subito dopo, sono seguiti altri momenti aggressivi del programma: dallo sfogo di Luca Calvani ai calci di Ilaria Galassi.

“Ma se i gieffini si sono dati da fare, altrettanto hanno fatto Alfonso e le sue consorelle. Ci sono arrivate molte segnalazioni di telespettatori imbufaliti per aver speso soldi con il televoto soltanto per poi veder ripescare i concorrenti eliminati, come nel caso di Helena. Non solo è stata ripescata, ma adesso è data addirittura per favorita per la vittoria finale”, ha detto poi il conduttore. Lo stesso discorso è stato poi fatto nei confronti di Jessica Morlacchi, che aveva abbandonato il programma.

Il Grande Fratello sotto accusa: lo smascheramento di Striscia la Notizia

Da lì, Striscia la Notizia ha anche mandato in onda la gaffe di Signorini durante l’elezione del primo finalista. Inizialmente, infatti, il conduttore aveva fatto il nome di Javier Martinez. Peccato che, subito dopo, si fosse accorto di aver detto il nome sbagliato, rivelando invece che il più votato era stato Lorenzo Spolverato. A tal proposito, hanno colto l’occasione anche per far vedere alcuni degli atteggiamenti fuori luogo del modello milanese, criticati spesso dal pubblico. Insomma, Striscia non si è fatto mancare nulla, mettendo in luce tutto ciò che ha causato dibattito in quest’edizione.

“Ripescaggi discussi, votazioni poco chiare, pessimi esempi. I peccati commessi sono molto, ma gli unici a pagare la penitenza sono i telespettatori, costretti a guardarsi questo GF. Non è vero Alfonso?”, con queste parole hanno poi concluso il servizio. Dunque, un vero e proprio smascheramento di quest’edizione del Grande Fratello e anche del trattamento di favore riservato a Jessica ed Helena, la quale, poi, è anche spesso difesa da Signorini.