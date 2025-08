Striscia la notizia torna in tv il prossimo novembre? Vittorio Brumotti anticipa: "Grosse novità in arrivo"

Possibile rivoluzione per il tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la notizia tornerà in tv ma con delle tempistiche assolutamente diverse rispetto al passato. Niente classico appuntamento a fine settembre, se tutto andrà nel migliore dei modi forse riusciremo a vedere la trasmissione in tv a novembre. A parlare è stato Vittorio Brumotti, noto inviato della trasmissione che in una intervista concessa al portale Affari Italiani ha parlato del futuro del programma, svelando che ci saranno grosse novità a partire dal momento in cui il format farà ritorno sul piccolo schermo in autunno, anche se ad ora manca una data precisa:

“Ci saranno novità fortissime, ma non posso anticiparvi nulla. State pronti!” ha detto Brumotti rompendo il silenzio sul ritorno di Striscia che avverrà con modi e termini differenti dal passato. Anche i più grandi programmi possono cambiare e questa ne è la prova, a maggior ragione dopo gli ultimi anni che sono stati altalenanti.

Striscia la notizia e la paura dei fan: il programma sparito dai palinsesti

Lo spavento fino a qualche giorno fa è stato piuttosto grosso per i fan di Striscia la notizia. Il tg satirico ideato da Antonio Ricci infatti era sparito dai palinsesti autunnali, ma le parole di Vittorio Brumotti hanno fatto rientrare la paura.

Anche se non sappiamo ancora quando con precisione, ora è certo che Striscia la notizia farà ritorno sul piccolo schermo, anche se nella prima parte di stagione toccherà a La ruota della fortuna di Gerry Scotti intrattenere il pubblico nella storica fascia oraria di Striscia la notizia e che se la vedrà con Affari Tuoi di Stefano De Martino.

