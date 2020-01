Striscia la notizia vs Claudio Baglioni/ “Intervista con Veltroni solo fuffa, lui…”

Striscia la notizia contro Claudio Baglioni, il tg satirico mette nel mirino il cantante. Dopo le inchieste nei giorni del Festival di Sanremo, con tanto di Tapiro d’Oro, Striscia ha attaccato l’intervista rilasciata da Baglioni ai microfoni di Walter Veltroni per Sette: «Caro Dago, scrivo in nome e per conto del Gabibbo, costretto in un letto d’ospedale dopo che, nonostante il parere dei medici e con la glicemia post natalizia già alle stelle, il nostro ha provato a leggere su Sette l’intervista che l’ex re delle figurine, il buonista in servizio permanente Wuolter Veltroni, ha estorto ad Ali BaBaglioni. Un micidiale concentrato di fuffa talmente zuccherina che poteva risultare fatale al pupazzone rosso», parole del Gabibbo nella lettera inviata a Dagospia.

STRISCIA LA NOTIZIA VS CLAUDIO BAGLIONI

Prosegue Striscia la notizia: «Nello scontro titanico tra il distributore di melassa e l’utilizzatore seriale di belle frasi altrui, accoccolati affettuosamente sulle pagine dell’inserto rizzoliano, non c’è naturalmente nemmeno un accenno alle decine di scrittori, poeti e autori che Baglioni, come figurine, ha collezionato nella sua lunga carriera. Da Pasolini a Garcia Lorca, passando per Evtushenko, Borges, Prevert, Kerouac e Wilde, tutti hanno versato il loro tributo alla “capacità creativa” del cantante romano, come ampiamente documentato dalla serie ZiBaglione mandata in onda da Striscia la notizia in questi mesi». Conclusione con tanto di frecciatina a Fabio Fazio: «Le quattromiladuecentotrenta parole dell’intervista di Sette(contate!) riescono quasi a farci rimpiangere i tempi di Anima Mia. Cambiano gli interpreti oggi Veltroni, ieri Fabio Fazio, ma non la zuccherosa sostanza.».

