Striscia la notizia vs Claudio Baglioni/ La “ex” a Forum e il fuorionda: “Stai zitta”

Nella puntata di ieri sera, mercoledì 3 dicembre, di Striscia la Notizia nella rubrica “Spetteguless” è comparso anche Claudio Baglioni. Il cantautore romano è stato involontariamente protagonista di un singolare siparietto nello studio di Forum. Davanti al tribunale della puntata del 30 novembre è arrivata Silvana, impiegata in un supermercato, accusata di stalking da un uomo sposato che sosteneva di non aver mai avuto una relazione sentimentale con lei. “Io per te ho lasciato anche Claudio Baglioni, lo sai o no? Io con lui avevo già una relazione, una storia importante con Claudio Baglioni. Sì, e per lui, da quando l’ho conosciuto, ho voluto troncare la storia… ho voluto troncare. Claudio Baglioni mi amava”, ha raccontato la donna affetta dalla sindrome di De Clérambaul. In risposta alla perplessità del giudice Francesco Foti la donna ha aggiunto: “Giudice, non mi crede? Gli anni più belli per chi pensi che l’abbia scritta? Quando mi ha cantato E tu ci guardavamo negli occhi”.

CLAUDIO BAGLIONI: IL RAPPORTO CON LE FAN

Striscia la Notizia non ha perso occasione di rimandare in onda il siparietto per lanciare una non troppo velata frecciatina a Claudio Baglioni che “ha sempre avuto un ottimo rapporto con le sue fan”, dice la voce fuori campo di Ficarra. E per dimostrarlo, con il suo solito stile ironico, Striscia ha riproposto il video di un vecchio alterco di Baglioni con una fan durante un suo concerto: “Quando farai 40 anni di carriera… sta zitta un secondo o ti do un cazzotto in testa. Sta zitta, non me ne frega niente. Sono 40 anni che mi faccio un c*** così per fare questi concerti, quando ti farei la stessa cosa ti farai il tuo concerto. Vieni qui, parli… adesso puoi anche andare“, affermava stizzito il cantautore. Claudio Baglioni risponderà alla provocazione di Striscia la notizia o la prenderà sul ridere?



© RIPRODUZIONE RISERVATA