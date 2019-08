Striscia La Notizia Vs Sossio Aruta/ Video “recitazione da applausi”, lui “M*rde!”

Tra i protagonisti più discussi in assoluto del trono Over di Uomini e Donne c’è sicuramente lui: Sossio Aruta. Prima che lasciasse lo studio del dating show di Canale 5 assieme ad Ursula Bennardo – dalla quale presto avrà una bambina – Sossio ha avuto molteplici conoscenze e relazioni, tutte finite male. È per questo che ha attirato su di se le critiche e lo scetticismo di chi credeva fosse a Uomini e Donne solo per visibilità. E, a distanza di qualche tempo, c’è chi torna ad accusarlo, ricordando proprio alcuni di quei momenti in studio. Sul profilo Instagram di Striscia La Notizia spunta infatti un breve filmato che ha come protagonista Sossio Aruta. Al centro dello studio di Uomini e Donne, il cavaliere sta discutendo proprio con Ursula e, alla fine, lancia la rosa rossa a terra.

Sossio Aruta furioso: “fatevi inc*lare capre e st*onzi di m*rda”

Il video, ripreso da Striscia La Notizia, porta una pungente didascalia verso Sossio Aruta: “Una recitazione da applausi” e ancora “Quando getta la rosa a terra è all’altezza di Robert De Niro”. Inutile dire che la scena ha scatenato centinaia di commenti, molti dei quali critici nei confronti dell’ex cavaliere di Uomini e Donne che non è però rimasto in silenzio. Ecco allora la replica dura e particolarmente accesa di Aruta: “Ciao a tutti….vorrei semplicemente mandarvi a cag*re uno ad uno, fatevi inc*lare capre e stro*zi di m*rda…….RIFERITO SOLO A CHI .MI HA OFFESO OVVIO ESCLUSO I CRITICI CHE CI STA….PER IL RESTO….CIUCCIATEMELO…..LEONI DA TASTIERE ….STE MER*E…”





