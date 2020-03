Striscia, una zebra alla riscossa/ Su Rai 2 il film con Hayden Panettiere (20 marzo)

Striscia, una zebra alla riscossa va in onda oggi, venerdì 20 marzo 2020, a partire dalle ore 16.30 su Rai 2. Il film è stato realizzato nel 2005 negli Stati Uniti e prodotto dalla casa Alcon Entertainment, con la distribuzione in Italia curata dalla Eagle Pictures. Il film è tratto da un soggetto di David Schmidt, Steven P. Wegner, Kirk De Micco e Frederik Du Chau, con il montaggio di Tom Finan e Julie Rogers e le musiche di Mark Isham. La regia è stata invece affidata al belga Frederik Du Chau, apprezzato per aver diretto La spada magica – Alla ricerca di Camelot e Underdog – Storia di un vero supereroe, oltre che per essersi occupato dell’animazione di Tom & Jerry: Il film e Alla ricerca della valle incantata 3 – Il mistero della sorgente. Protagonista principale è l’interprete canadese Bruce Greenwood, visto in L’isola della paura, Rambo, Colpevole d’innocenza, Déjà Vu – Corsa contro il tempo e Star Trek. Al suo fianco, l’attrice e cantante statunitense Hayden Panettiere, vincitrice di due Young Artist Awards per Il sapore della vittoria – Uniti si vince e la serie televisiva Heroes e di un Saturn Award. Il cast viene completato da Wendie Malick, Gary Bullock, Michael Rosenbaum e Mandy Moore. Tra i doppiatori degli animali, vanno segnalati Frankie Muniz, Whoopi Goldberg e Dustin Hoffmann.

Striscia, una zebra alla riscossa: la trama del film

La trama di Striscia, una zebra alla riscossa è ambientata nella cittadina di Kentucky. Un cucciolo di zebra viene casualmente perso durante un temporale e ritrovato dal fattore vedovo Nolan Walsh. La zebra viene chiamata Striscia. Dopo alcuni anni, quest’ultima vede da lontano vari cavalli che si preparano ad un Gran Premio e inizia a credere di essere a sua volta un cavallo da corsa. Nolan era un grande allenatore di cavalli, ma ha smesso quando sua moglie Caroline fu uccisa proprio da un incidente a cavallo. Passano tre anni e Striscia continua a sognare di gareggiare. Sfida il camion del postino e conosce la giumenta Cinzia, ma per andare avanti deve fronteggiare i purosangue Fulmine e Baleno. I cavalli si riuniscono per prendere parte alle Corse della Seconda Luna, ma Striscia resta fuori. Nel frattempo, la figlia di Nolan Channing cresce e convince il papà a cavalcare Striscia. La ragazza decide di condurre la zebra ad allenarsi, ma cade al termine della gara e Striscia si spaventa. La zebra si rende conto delle sue effettive sembianze e riesce a gareggiare, battendo il suo avversario di sempre Fulmine e vincendo.



