Stromae, concerti annullati: mistero su malattia/ Come sta? “Non posso continuare…”

Il cantante belga Stromae è stato costretto ad annullare tutti i suoi concerti fino alla fine di maggio. Lo ha annunciato oggi, spiegando che la decisione è legata alle sue condizioni di salute. In un comunicato diffuso sui social network, infatti, ha spiegato di non avere avuto scelta: «Devo rassegnarmi al fatto che la mia salute purtroppo non mi permette di continuare a incontrarvi per il momento», ha scritto su Twitter ai suoi fan, esprimendo tutta la sua «profonda tristezza». Non è la prima volta che Stromae deve annullare i suoi concerti: nelle ultime due settimane, infatti, aveva cancellato sei date di concerti.

Massimiliano Minnocci ai servizi sociali/ Er Brasiliano non pagò bar e aggredì agenti

In questo momento deve prendersi cura del suo corpo e della sua salute. A proposito delle sue condizioni, non ha specificato né la malattia né l’entità dei problemi. «Condivido con voi queste novità con enorme rimpianto e una profonda tristezza, ma devo ascoltare i miei limiti. Circondato dalla mia famiglia, devo prendere il tempo per ristabilirmi per riprendere, quando potrò, il prosieguo dei concerti», ha aggiunto Stromae.

Million Day, numeri vincenti/ Scopri l'estrazione di oggi 4 aprile 2023: le cinquine

NUOVO STOP PER STROMAE DOPO QUELLO DEL 2015

L’auspicio di Stromae è di poter dare ai suoi fan molto presto notizie positive. «Non vedo l’ora di ritrovarvi per portare a termine questa tournée, circondato dall’equipe che mi ha accompagnato in tutti questi anni. Prendetevi cura di voi». Nel comunicato si informano i fan che sono in possesso di un biglietto che possono contattare i punti vendita per ottenere un rimborso. Già nel 2015 l’artista aveva interrotto i suoi progetti musicali. In quel caso perché aveva contratto la malaria e questo lo aveva costretto a interrompere temporaneamente il suo lavoro. Ma lo stop è stato molto lungo: è durato sette anni. Infatti, solo nel 2022 Stromae è tornato nel mondo della musica con il suo Multitude. Ora però arriva un nuovo stop e non è chiaro né quando tornerà ad esibirsi davanti al suo pubblico né come stia. Infatti, i suoi fan dopo l’annuncio hanno espresso le loro preoccupazioni, ma anche l’auspicio che si tratti di qualcosa di lieve e che possa tornare presto a coltivare la sua passione, quella per la musica.

LEGGI ANCHE:

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 4 aprile (conc. 27/2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA