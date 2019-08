Stromboli, eruzione del vulcano/ Video, un forte boato poi l’esplosione

Nuova eruzione dello Stromboli, noto vulcano della Sicilia. Come da immagini delle ultime ore, una forte esplosione si è verificata stamane attorno a mezzogiorno, causando una colonna di fumo visibile da chilometri di distanza, con ricaduta di sabbia, cenere e altro materiale vulcanico nella zona circostante. Come riferisce l’edizione online de Il Messaggero, alcuni testimoni avrebbero riferito che l’eruzione sarebbe stata preceduta da un forte boato, e soprattutto, sarebbe stata di maggiore intensità rispetto a quella di un mese fa, precisamente del 3 luglio, che provocò una vittima, un escursionista che stava camminando sul monte. Al momento in cui vi scriviamo non si segnalano danni a persone o a cose, ma sul vulcano si sarebbero creati dei piccoli focolai, in particolare sul versante di Ginostra. In fondo il video

dell’eruzione dello Stromboli

STROMBOLI, ERUZIONE DEL VULCANO: VIDEO

«Lo Stromboli – fa sapere Eugenio Privitera, direttore dell’Osservatorio etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) – dopo l’esplosione del luglio scorso, si è mantenuto in stato di apparente instabilità, con esplosioni di ampiezza media o alta nei crateri sommitali. È un vulcano in attività persistente e ciò determina la presenza di un rischio vulcanico costante. Abbiamo assistito anche ad alcune piccole colate laviche per trabocco sulla parte medio-alta della sciara del fuoco – ha proseguito – e a piccole frane, con il rotolamento di blocchi incandescenti che finiscono in mare». Stando a quanto specificato dall’esperto, esplosioni come quelle capitate questa mattina non sono prevedibili, visto che non sono anticipate da alcun fenomeno. «È la seconda volta – aggiunge Privitera – che osserviamo questo tipo di fenomeno. C’è una piccola deformazione del suolo che è possibile riconoscere solo a posteriori e vedremo in futuro se potrà essere un precursore utile, anche se per una brevissima allerta». Tanta paura fra la gente, spaventata dal boato e dalla successiva esplosione ed eruzione, ma fortunatamente non si sono verificati dei feriti. Di seguito il video di quanto accaduto

IL VIDEO DI QUANTO ACCADUTO





