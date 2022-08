Stromboli, fiction Ambra Angiolini vuole finire riprese/ Ira città dopo incendio choc

Dopo il devastante incendio sviluppatosi il 25 maggio scorso, la fiction Rai Protezione Civile con Ambra Angiolini potrebbe tornare a Stromboli per completare le riprese mancanti. L’indiscrezione è stata rilanciata da Il Giornale, secondo cui i rappresentati della società ‘11 Marzo film’, responsabile della realizzazione della fiction, nei prossimi giorni ufficializzerà la richiesta di tornare a Stromboli.

Il primo a darne notizia alla popolazione dell’isola è stato il sindaco Riccardo Gullo, che ha ricevuto la richiesta informale da parte della produzione e si è riservato di discuterne con la cittadinanza prima di fornire una risposta ufficiale. Nella giornata di oggi, martedì 30 agosto, è atteso anche l’arrivo del capo della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio. Al momento, la situazione dell’isola non è semplice: dopo l’incendio divampato sul set il 25 maggio scorso, Stromboli è stata colpita anche da un violento temporale che ha trasformato in fiumi di fango le vie dell’isola, forse a causa del dilavamento della montagna nel punto in cui la vegetazione è stata carbonizzata. Il confronto tra sindaco e cittadini prosegue, in attesa della richiesta ufficiale del permesso per ultimare le riprese e infine mandare in onda la fiction.

Incendio sul set della fiction con Ambra Angiolini, che cos’è successo a Stromboli

Nel maggio scorso, precisamente il 25, sul set della fiction Protezione Civile che vede come protagonista Ambra Angiolini, si era sviluppato un incendio che aveva divorato almeno 5 ettari di macchia mediterranea. Secondo le ricostruzioni, nel corso delle riprese era stato appiccato un piccolo incendio da tenere sotto controllo per girare alcune scene. Le fiamme sarebbero però sfuggite al controllo degli operatori, complice forse il forte vento di scirocco che soffiava in quel momento, devastando la zona di Piscità e provocando la distruzione di ettari di macchia mediterranea.

Il 12 agosto si è poi verificata una terribile alluvione che ha invaso di fango numerose strade e bloccato alcuni abitanti nelle loro case. Recentemente, Ambra Angiolini si è recata proprio a Stromboli per “dare una mano”, come aveva spiegato agli abitanti, per recuperare oggetti perduti e spalare il fango che ancora invadeva le vie dell’isola. “È andata in completa autonomia per aiutare le persone dell’isola… in momenti di difficoltà è sempre una cosa utile e giusta” aveva spiegato al Corriere della Sera l’agente di Ambra Angiolini.











