Stromboli, nuova esplosione dal vulcano/ Video, pioggia di cenere sulla zona abitata

Torna l’allarme sull’isola di Stromboli dopo che il vulcano ha registrato una nuova eruzione. Come riferito in questi minuti da numerosi quotidiani online, a cominciare da La Sicilia e Il Messaggero, si è verificata una forte esplosione dal cratere che ha causato l’emissione di una nube lavica alta, e una pioggia di cenere sull’isola, come ricaduta dell’eruzione. Anche la zona dove sono dislocate le abitazione dei residenti di Stromboli è risultata essere ricoperta dal materiale piroclastico. L’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, assieme all’Osservatorio di Catania, hanno fatto sapere che è stato registrato dalle reti di monitoraggio «alle 10:24 una repentina variazione dei parametri monitorati, con variazione del segnale sismico». Proprio a quell’ora si sarebbe sentita l’esplosione, con conseguente spavento della popolazione locale. In base alle prime indiscrezioni emerse, comunque, non si sarebbero verificati danni alle cose, ne tanto meno feriti. Per gli abitanti «va tutto bene – riporta La Sicilia – è il solito spettacolo del vulcano…».

STROMBOLI, NUOVA ESPLOSIONE DAL VULCANO: DURATA TOTALE 4 MINUTI

L’Ingv-Oe di Catania ha fatto inoltre sapere che «attraverso le telecamere di sorveglianza è stata osservata una esplosione di maggiore intensità dall’area centro-meridionale» e che «i prodotti emessi sono ricaduti abbondantemente lungo la Sciara del fuoco». Il fenomeno dell’eruzione vulcanica dello Stromboli ha avuto ovviamente anche un riflesso sulle stazioni di rilevamento sismico, e nel dettaglio è stato avvistato da tutte le stazioni locali, ed è stato caratterizzato da una sequenza di eventi esplosivi e da alcune frane che sono durate in totale 4 minuti. In merito invece all’ampiezza del tremore vulcanico «non si segnalano variazioni significative». Cinque giorni fa si era verificata un’altra forte esplosione, udita ovviamente dagli abitanti dell’isola dell’arcipelago delle Eolie: «L’esplosione – avevano commentato gli esperti – ha generato un’onda di pressione consistente. Per questo è stata avvertita con molta chiarezza». Sono attesi ulteriori aggiornamenti nel corso della giornata.





