Stromboli, video forte esplosione: paura a Ginostra/ Ingv, scoppiati diversi incendi

Grossa esplosione sull’isola di Stromboli, nelle Eolie, e paura tra gli abitanti di Ginostra, così come tra i turisti che sono in vacanza sull’isola. Si è verificata poco prima delle 17 sul vulcano e, secondo quanto riportato da Il Messaggero, c’è stata anche fuoriuscita di materiale. Inoltre, sono scoppiati diversi icendi sia a Stromboli sia sulla frazione di Ginostra. Fortunatamente non sarebbe successo nulla, stando a quanto rivelato dall’AdnKronos, che cita Gianluca Giuffrè, il quale abita proprio a Ginostra ed è membro del Comitato per Ginostra che da anni chiede la messa in sicurezza del costone roccioso.

«Stiamo ancora aspettando la messa in sicurezza del costone di Ginostra e la messa in sicurezza del villaggio, nonostante i lavori siano già stati appaltati alla ditta». Il problema è che la situazione è a dir poco delicata: «Da un momento all’altro può succedere di tutto, quindi chiedo che vengano avviati al più presto i lavori di messa in sicurezza del costone. Non si scherza con la vita della gente e mi rivolgo alle autorità».

STROMBOLI, INGV: “SEQUENZA DI ESPLOSIONI”

La ripresa dell’attività dello Stromboli è stata rilevata anche dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania, che in una nota segnala «una sequenza di esplosioni di intensità maggiore rispetto all’ordinario da varie bocche dell’area centro-meridionale della terrazza craterica». L’attività stromboliana, precisa l’Ingv, «ha prodotto una significativa emissione di materiale piroclastico grossolano che ha ricoperto abbondantemente la terrazza craterica e ha raggiunto anche Pizzo. La nube di cenere prodotta si è diretta verso i quadranti meridionali».

Attualmente la scalata sul cratere è autorizzata fino a 400 metri di altezza. Inoltre, Ansa informa che a Stromboli da alcuni giorni è presente una troupe che sta girando la serie tv sulla Protezione civile con la presenza di Ambra Angiolini. C’è appresione tra i cittadini, non solo per l’esplosione sull’isola di Stromboli, ma anche per gli incendi causati da essa.













