Stronger Io sono più forte/ Video, su Rai 3 il film con Jake Gyllenhaal (12 novembre)

Stronger Io sono più forte va in onda su Rai 3 oggi, giovedì 12 novembre, a partire dalle ore 21:20. La pellicola è stata realizzata nel 2017 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche tra cui la Lionsgate la distribuzione in Italia è stata gestita dalla 01 Distribution. La regia del film è stata affidata a David Gordon Green con soggetto tratto dal libro scritto da Jeff Bauman e Bret Witter mentre la sceneggiatura è stata rivista e adattata che la versione cinematografica John Pollono. Il montaggio è frutto del lavoro di Dylan Tichenor, le musiche della colonna sonora portano la firma di Michael Brook mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Sean Bobbit. Nel cast del film sono presenti tra gli altri Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, Miranda Richardson, Richard Lane Jr., Clancy Brown e Lenny Clarke.

Stronger Io sono più forte, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Stronger Io sono più forte. Durante la celebre maratona di Boston del 2013, un attentato terroristico mette in fuga i tanti partecipanti e soprattutto mette a dura prova il sistema di protezione di sicurezza previsto dall’organizzazione. Un uomo riesce miracolosamente a salvarsi a questo attentato, ma tuttavia la sua mente e il suo modo di fare per sempre ne saranno influenzati. Per lui questa è stata un’esperienza drammatica che lo ha segnato per sempre anche perché era presente al traguardo di questo evento sportivo per cercare di riconquistare il cuore della propria adorata ragazza che nel frattempo stava gareggiando. Lui voleva fargli una splendida sorpresa ma proprio quando la ragazza stava per superare il traguardo improvvisamente sono scoppiate due bombe che hanno fatto saltare tutto in aria. In quei momenti particolarmente convulsi praticamente lui perde conoscenza per poi risvegliarsi su un letto di ospedale diversi giorni dopo quanto era accaduto.

Il risveglio sarà a dir poco traumatico in quanto per sua sfortuna si rende conto immediatamente che per poterlo salvare i medici hanno dovuto amputargli entrambe le gambe. Dopo aver superato momentaneamente il dramma di questo problema fisico piuttosto grave, si dice pronto a collaborare con le forze di polizia per evidenziare tutto quello che avevano notato quel giorno e che potrebbe tornare utile per ricostruire l’accaduto e trovare i responsabili. Dopo aver fatto questo, si vede costretto ad affrontare un difficile percorso terapeutico e di riabilitazione che riescea portare avanti anche grazie al supporto della sua adorata ragazza che nel frattempo le sta dando grande aiuto. La speranza di avere una vita per così dire normale, aumenta di giorno in giorno anche grazie ad alcuni ausili speciali con delle protesi appositamente progettate per il suo caso specifico. I tanti sforzi fatti per il superamento dei momenti drammatici, gli permetteranno finalmente di ritrovare quella tranquillità e soprattutto l’utilizzo delle gambe. La sua storia molto presto diventerà punto di riferimento per tutti gli Stati Uniti come esempio di grande tenacia per superare tutte le difficoltà che la vita a volte mette davanti.

