Studente massacra di botte docente: gli aveva sequestrato la Nintendo/ Il video choc

Decisamente scioccanti le immagini che ci giungono da una scuola di Palm Coast, in Florida, dove uno studente 17enne ha letteralmente massacrato di botte una sua docente semplicemente perchè gli aveva sequestrato il Nintendo durante la lezione. Il pestaggio brutale è avvenuto all’interno dello stesso istituto scolastico di conseguenza è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza presenti. L’episodio è avvenuto di preciso presso la Matanzas High School, in Florida ed ha come protagonista un ragazzo di 17 anni.

Nel filmato si vede lo studente 17enne correre verso la docente, e questa non fa nemmeno in tempo a girarsi e ad accorgersi dell’arrivo dell’alunno, prima di essere spinta a terra. L’alunno, che pare pesi più di 100 kg, lo si vede aggredire violentemente la professoressa, calpestandola un paio di volta, per poi prenderla a pugni ripetutamente. A quel punto sono accorsi diversi membri dello staff che hanno cercato di strappare il ragazzo dall’insegnante, per poi portarla urgentemente presso l’ospedale locale, dove fortunatamente è giunta in condizioni non gravi e dovrebbe completamente riprendersi, così come riferito dal New York Post.

STUDENTE MASSACRA DOCENTE DOPO SEQUESTRO NITENDO SWITCH: “HA DETTO CHE L’AVREBBE UCCISA”

Il 17enne studente è stato in seguito arrestato e in un video dall’ufficio dello sceriffo della contea di Flaler si vede l’aggressore in manette nell’auto della scuola: “Lo studente ha dichiarato di essere arrabbiato con la vittima perché ha portato via il suo Nintendo Switch durante le lezioni”, ha fatto sapere la polizia tramite comunicato.

Durante l’arresto pare che lo studente abbia iniziato a sputare verso l’insegnante, spiegando ai poliziotti che “l’avrebbe uccisa” quando sarebbe ritornato a scuola. Inoltre, mentre veniva interrogato “ha ripetutamente chiesto a un agente quando sarebbe stato rilasciato, ha iniziato a prendere a calci una scrivania e diventare violento quando non ha ottenuto le risposte che voleva”. Rick Staly, lo sceriffo locale, ha fatto sapere: “Le azioni di questo studente sono assolutamente orrende e del tutto fuori luogo. Speriamo che la vittima si riprenda, sia mentalmente che fisicamente”. Di seguito il video del pestaggio, attenzione: immagini forti.

