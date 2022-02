Studente muore durante stage in un incidente stradale/ Dramma ad Ancona

Tragedia a Serra de’ Conti, provincia di Ancona: lo studente Giuseppe Lenoci ha perso la vita in un incidente stradale nel corso di uno stage. Come riportato dalle agenzie di stampa, il 16enne era a bordo di un furgone della ditta presso cui frequentava un corso di formazione sulla termoidraulica. Secondo le prime ricostruzioni a disposizione, il mezzo è finito fuori strada ed a terminato la sua corsa contro un albero: per il giovane non c’è stato niente da fare. Chi guidava, invece, è rimasto ferito e attualmente si trova ricoverato all’ospedale di Torrette di Ancona.

Giuseppe Lenoci è morto sul colpo, mentre il conducente è stato sbalzato via dalla vettura, finendo a vari metri di distanza. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, la polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno estratto il corpo dello studente delle lamiere ed i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Giuseppe Lenoci, studente morto durante stage in un incidente stradale

Ansa riporta che Giuseppe Lenoci frequentava un corso di accompagnamento al lavoro che prevedeva una parte di lezioni in aula e una parte pratica con uno stage presso un’azienda. Padre Sante Pessot, direttore dell’Istituto degli Artigianelli di Fermo, ha spiegato: “Abbiamo perso, in questo tragico incidente stradale un figlio anche noi. I ragazzi della scuola fanno esperienze dirette con aziende con cui collaboriamo da anni nel rispetto delle normative nazionali e regionali”. L’Unione degli studenti, tramite il coordinatore nazionale Luca Redolfi, ha denunciato l’ennesima morte sul lavoro causata “da un sistema malato, volto solamente al profitto”. Invocata maggiore sicurezza, quanto promesso dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi: “La sicurezza sul lavoro deve essere sempre garantita, a maggior ragione quando sono coinvolti dei ragazzi in formazione. Su questo abbiamo già avviato un confronto con il Ministro del Lavoro Orlando e messo a ragionare i nostri tecnici. Credo sia urgente ritrovarci anche insieme alle Regioni per un percorso che porti a una maggiore sicurezza in tutti i percorsi di formazione dove sono previsti contatti dei nostri giovani con il mondo del lavoro”.

