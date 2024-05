Studentessa 19enne violentata in crociera: arrestati 3 francesi/ Racconto choc: “Me li sono trovati addosso”

Il momento più atteso dell’anno, quello della gita scolastica, si è trasformato in un incubo per una giovane studentessa di 19 anni, partita con la classe da Civitavecchia per una crociera: la ragazza sarebbe stata abusata da alcuni giovani a bordo della nave. Tra le varie tappe di navigazione, era previsto infatti uno stop a Marsiglia: proprio lì, a bordo sarebbero saliti i francesi che 19enne romana ha denunciato per violenza sessuale. La giovane, infatti, ha raccontato di aver subito uno stupro: dopo essersi riuscita a liberare e a scappare dalla cabina dove era stata attirata dai tre francesi con una scusa, la ragazza ha rivelato al comandante della nave di aver subito violenza sessuale.

Proprio il comandante ha immediatamente chiamato la polizia e riportato la nave nel porto di Genova, dove la polizia di frontiera ha ascoltato il comandante e la giovane, ricoverata subito all’ospedale Galliera, dove è stata confermata la violenza sessuale. In quel momento l’imbarcazione è stata bloccata in porto (dove è rimasta fino alle 10 di sera e nessuno è potuto scendere) e la Procura avvisata dell’accaduto. Come spiega Rai News, gli inquirenti hanno immediatamente cominciato le indagini, acquisendo le immagini delle telecamere che hanno confermato la versione della ragazza: lei è entrata in cabina con uno dei giovani, subito raggiunta dagli altri due e da un minorenne.

Il racconto choc: “Me li sono trovati addosso”

I tre francesi più il minore sono stati individuati dalla polizia e fermati: il pm ha disposto nei loro confronti gli arresti, per l’accusa di violenza sessuale aggravata. Anche il minorenne avrebbe partecipato alla violenza ma la sua posizione resta al vaglio degli inquirenti: al momento è tornato in Francia ed è a piede libero. La nave da crociera, dopo essersi fermata per alcune ore a Genova, ha poi ripreso la navigazione verso Civitavecchia mentre la studentessa è rimasta in ospedale, raggiunta dai familiari, come spiega Rai News.

La ragazza vittima di violenza sessuale è romana ed era in gita con la classe. Come spiega Il Messaggero, la 19enne pensava che il primo francese la stessa portando in una sala di ritrovo, invece era la sua stanza. Subito se lo è trovato addosso e poco dopo anche gli altri tre, tra cui un minorenne. Dopo essere stata violentata (tra venerdì e sabato scorso), la giovane è riuscita a fuggire in corridoio dove i compagni di classe l’hanno trovata sotto shock: la stavano cercando, avendola persa di vista. La ragazza è stata accompagnata dal comandante della nave dove ha ricostruito l’accaduto.











