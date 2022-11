Studentessa denuncia avances docente/ “Mi chiedeva di uscire, dovrebbe vergognarsi”

L’ex docente di un liceo di Roma ha ripetutamente inviato messaggi inopportuni e fatto avances alle sue allieve. Una vicenda che è stata portata alla luce grazie al coraggio di una studentessa, che ha trovato la forza di parlarne con i genitori e che ha fornita la sua testimonianza anonima al programma Storie Italiane, in onda su Rai 1 nella mattinata di martedì 8 novembre 2022. “Inizialmente non ho pensato a nulla di strano” ha raccontato, ricordando il momento in cui ha ricevuto il primo messaggio dal docente.

Guenda Goria: "Non mangiavo più per non ingrassare"/ "Ebbi problemi con il cibo"

“Non mi si è immediatamente accesso il campanello perché lui aveva atteggiamenti amichevoli con tutti, anche in classe – racconta la studentessa ai microfoni di Storie Italiane, con il volto non visibile e la voce modificata per mantenerne la privacy – quindi non mi è sembrata una cosa strana”. Poi però la studentessa si è resa conto che “scendeva sempre verso il personale, mi chiedeva di uscire solamente noi due, mi chiedeva di dargli del tu”. E non solo, perché il docente “si offriva di portarmi in giro, nel senso che si sarebbe offerto di farmi da guidatore”. Messaggi e confidenze inopportune, quelle del docente, che sono stati ripetuti anche su “altre studentesse del liceo”. Dalla denuncia, la giovane ammette che “non mi ha ricontattato, non mi ha chiesto scusa”. E afferma che “si dovrebbe vergognare, mi interessa più che altro che non lo rifaccia con altre studentesse”.

Roberto Alessi/ "Truffe amorose online? Vuoto legislativo spaventoso!"

Studentessa denuncia avances e messaggi inopportuni del prof: “avances a ragazze sedicenni”

L’ex docente 33enne coinvolto in questa vicenda avrebbe aggiunto la studentessa sui social, quindi con una scusa si sarebbe fatto dare il suo numero di telefono. A quel punto sarebbero iniziati i primi messaggi e le prime avances, l’invito a usare il tu anziché il lei, e le richieste insistenti per vedersi solo loro due e per sapere dettagli sulla sua vita privata. Chat che hanno messo sempre più in imbarazzo la studentessa, che ha deciso di mostrare i messaggi ai genitori. Una denuncia, la sua, che ha spinto altre studentesse a confessare di essere state oggetto delle stesse attenzioni e insistenze.

Agata Scuto/ Intercettazioni choc patrigno: "dove devo metterla questa disgraziata?"

Storie Italiane ha raccolto altre testimonianze di alcuni allievi del medesimo liceo, che hanno confermato come ci fosse “stata una serie di atteggiamento inopportuni che a noi hanno fatto rabbrividire”. Un’altra allieva ricorda che il docente “faceva delle avances a queste ragazze che ora sono in terza liceo quindi l’anno scorso avevano 16 anni”, svelando poi che “alcune mie compagne di scuola hanno detto che succedeva spesso non soltanto per messaggio ma anche verbalmente in classe”. Secondo quanto si apprende nel corso della trasmissione, al momento nessuna figura interna all’istituto ha voluto rilasciare dichiarazioni su questa vicenda.











© RIPRODUZIONE RISERVATA