Studio Battaglia/ Anticipazioni ultima puntata 5 aprile: Anna e Marina in aula

Studio Battaglia, ultima puntata 5 aprile: arriva il finale di stagione

Questa sera, martedì 5 aprile, va in onda la quarta e ultima puntata di “Studio Battaglia”. La serie si ispira alla britannica The Split e racconta le vicende di uno studio familiare al femminile guidato da Lunetta Savino, matriarca cinica e spietata. La fiction è scritta da Lisa Nur Sultan (candidata ai David di Donatello e vincitrice dei Globi d’Oro per “Sulla mia pelle”) e diretta da Simone Spada (“Hotel Gagarin” e “Rocco Schiavone”). In questo finale di stagione andrà in scena l’ultimo atto del divorzio Parmigiani: Carla ha deciso di farsi difendere da Anna, mentre l’ex marito ha scelto Marina. Inoltre scopriremo cosa succederà alle vicende personali delle tre sorelle Battaglia: Viola si sposerà? Nina troverà la sua felicità? Anna sceglierà se lasciare Alberto per seguire Massimo? Appuntamento alle 21.25 su Rai 1 con il finale di “Studio Battaglia”.

Anticipazioni Studio Battaglia ultima puntata 5 aprile 2022/ Anna e Massimo in barca

Studio Battaglia, anticipazioni episodi 7 e 8

Nel settimo episodio della fiction “Studio Battaglia” Anna si trova in trasferta di lavoro con Massimo. I giorni al mare si trasformano per la più grande delle sorella Battaglia in un momento di evasione: senza compromettersi, Anna si lascia andare e si gode il corteggiamento di Massimo. Tornati a Milano, Anna si occupa invece di una donna che si sta separando dalla moglie dopo l’unione civile. Nell’ultimo episodio di “Studio Battaglia” Anna e Marina si ritrovano in aula insieme per l’udienza del caso Parmegiani: ad avere la meglio è proprio la figlia che cura gli interessi di Carla. Purtroppo la situazione dello studio Battaglia non è florida e Marina è ormai decisa a vendere. Alessandro cambia idea e la famiglia può festeggiare il matrimonio di Viola. Anche per Nina sembra esserci un nuovo amore nell’aria. Alberto cerca di recuperare il rapporto con Anna che però scopre che Massimo sta per lasciare lo studio…

