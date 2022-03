Studio Battaglia, location/ Dov’è stata girata la serie con Lunetta Savino?

Studio Battaglia, la location della nuova serie tv di Rai1 che porta in prima serata un tema “diverso”: il legal drama! Se siete appassionati di legge e casi di tribunale, la nuova serie con protagonista Lunetta Savino potrebbe davvero fare al caso vostro. Da martedí 15 marzo 2022, infatti, al via la nuova fiction diretta da Simone Spada e Jacopo Boncivini. Tra i protagonisti principali troviamo: Barbora Bobulova e Lunetta Savino. Non mancano personaggi maschili: da Giorgio Marchesi a Thomas Trabacchi e la partecipazione di Massimo Ghini.

Saverio Lodato, il compagno di Lunetta Savino/ "Ognuno ha i propri spazi"

Tutte le riprese della fiction sono state realizzate in Italia e per la precisione a Milano. E’ proprio la capitale della moda a fare da cornice alle avventure in tribunale dello studio dell’avvocato divorzista Battaglia. Moltissime scene sono state riprese nella zona Navigli, una delle piú famose di Milano.

Paolo e Ian, compagno e figlio Miriam Dalmazio/ La gravidanza tenuta segreta

Studio Battaglia, la fiction legal drama ambientata a Milano

La nuova serie “Studio Battaglia”, prodotta dalla Palomar di Carlo Degli Esposti in collaborazione con Rai Fiction, si preannuncia una delle novitá piú interessanti di questa stagione televisiva. La fiction, scritta da Lisa Nur Sultan, adattamento italiano della serie britannica “The Split”, racconta le dinamiche familiari e le relazioni sentimentali attraverso il più disincantato dei punti di vista: lo studio dell’avvocato divorzista. In particolare si racconta il punto di vista delle avvocate: le migliori di Milano. A cominciare da Anna Battaglia, che incontriamo nel momento in cui lascia il prestigioso Studio Battaglia – fondato e gestito dalla madre Marina – in cui lavora anche la sorella Nina.

Lunetta Savino: "Studio Battaglia? Fiction tutta femminile"/ "Gli uomini di oggi..."

Anna ha deciso di lasciare lo “Studio Battaglia” per una migliore offerta presso lo Studio Zander dove incontra un suo vecchio flirt: Massimo. Un incontro che scatenerá una serie di conseguenze dando vita ad un vero e proprio triangolo visto che Anna ha preferito Alberto poi diventato suo marito. Il cuore del racconto sono le donne Battaglia che troviamo alle prese con diverse fasi della loro vita e, anche, con il ritorno di Giorgio, il marito e padre che abbandonò tutte loro per inseguire un nuovo amore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA