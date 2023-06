Studio personalità cani: i Bull Terrier hanno il maggior ego/ Labrador e Golden invece…

Il quotidiano Suddeutsche Zeitung ha puntato i riflettori stamane sugli animali, ed in particolare sulle razze di cani per capire se il fatto che alcune siano più “pericolose” delle altre sia una diceria o meno. Su tale aspetto si sono soffermati alcuni scienziati che hanno cercato di comprendere se stiamo di fronte a dei semplici pregiudizi razziali o meno. A riguardo un nuovo studio finlandese ha scoperto che la personalità di un cane è determinata da una complessa interazione fra genetica, età, educazione e ambiente in cui cresce e vive.

Il lavoro è stato realizzato precisamente da un gruppo di ricercatori dell’università di Helsinki, che ha analizzato i dati di più di 11mila cani, esaminando quali siano i fattori che contribuiscono alla loro personalità: “Tutti i cani sono individui e tutte le razze hanno tratti diversi, ma le razze differiscono nel tipo di personalità che hanno la maggior parte dei cani all’interno di ciascuna razza”, le parole di Milla Salonen, l’autrice principale dello studio. Gli studi hanno riguardato più di 300 razze suddivisi in 52 gruppi: gli animali sono stati esaminati per vari tratti della personalità come ad esempio insicurezza, orientamento all’addestramento, aggressività, energia, pazienza e socievolezza con cani e persone.

STUDIO PERSONALITÀ CANI: SOCIALIZZAZIONE, ETA’ E SESSO…

Ne emersa l’importanza del fattore socializzazione durante l’infanzia: una buona base nei primi 4 mesi di vita fa in modo che in età adulta il cane sia meno insicuro e meno aggressivo, di conseguenza che lo stesso possa vivere in maggiore tranquillità con cani e persone. Anche l’età incide sulla personalità: più i cani sono anziani più sono sicuri e calmi, ma questo forse è risaputo. E’ stato inoltre chiarito un pregiudizio nei confronti degli esemplari femmine: non sono più facili da domare, in quanto possono essere altrettanto aggressive e irrequiete dei maschi.

Il sesso è quindi risultato la variabile meno importante. La razza di cane più insicura è risultata lo Shetland Sheepdog, il cane pastore scozzese, mentre i Bull Terrier, di contro, quelli con il maggiore ego. In termini di volontà di imparare, invece, i Labrador sono i migliori, mentre i Golden Retriever confermano la loro reputazione di essere cani ideali per la famiglia, con valori molto bassi per quanto riguarda aggressività e dominio.











