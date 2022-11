Stufa a pellet e controlli obbligatori/ Multe folli se non si rispetta la revisione

La stufa a pellet prevede dei controlli obbligatori. Il problema però, è che non tutti gli utilizzatori ne sono a conoscenza. Con gli aumenti a cui stiamo assistendo, si cercano ripari anche per quanto riguarda i metodi più convenienti per riscaldare la propria abitazione.

Come ogni elettrodomestico o mezzo specifico, anche le stufe a pellet prevedono per Legge, dei controlli che dovranno essere eseguiti esclusivamente dai tecnici abilitati. Se ciò non avvenisse, il rischio sarebbe quello di incorrere a delle sanzioni.

Stufa a pellet controlli obbligatori: cosa c’è da sapere

La stufa a pellet prevede dei controlli obbligatori ben specifici. Entrando nei dettagli possiamo appurare che l’accertamento da parte di un operatore abilitato alla manutenzione ordinaria, potrebbe prevedere uno dei seguenti interventi:

La pulizia della canna fumaria ;

; Lo stato delle guarnizioni ;

; Il controllo dell’emissione di fumi ;

di ; L’ eliminazione di residui più resistenti dalle parti interne della stufa ;

di dalle ; Accertamento dei componenti elettromeccanici e della presa d’aria esterna ;

dei e della ; Controllo del condotto d’aria comburente ed eventuali fessure.

Così come si legge nel DPR 74/13, la finalità dei controlli obbligatori delle stufe a pellet, riguardano principalmente la sicurezza durante l’utilizzo di quest’ultime, e il mantenimento sicuro degli impianti.

Ogni intervento obbligatorio è riportato sul libretto della casa produttrice. Il costo per la singola operazione invece, può dipendere dal tecnico abilitato a cui si affida il lavoro. Per chi non rispetta le relative scadenze, potrebbe vedersi arrivare una sanzione da 6.000 euro.

Prima di vedersi una multa anche per aver acceso le stufe a pellet in un periodo non ammesso dalla Legge, è bene consultare il regolamento regionale, per restare in linea con la normativa che regolamenta l’accensione in un determinato periodo.

La stufa a pellet dev’essere sottoposta a controlli obbligatori per molteplici motivi: evitare che si sprechi inutilmente del biocombustibile, evitare di perdere soldi, ma soprattutto non mettere in pericolo chi vive in un condominio o in un appartamento in cui c’è una stufa non revisionata.

