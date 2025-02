Coda al ristorante? Mai più o per lo meno questo sta avvenendo in alcuni locali di New York. Ci sono dei luoghi della ristorazione ma anche pub, club e via discorrendo, per cui bisogna attendere diverso tempo, a volte anche ore, prima di entrare. Ciò ha fatto aguzzare l’ingegno di qualcuno che ha ben pensato di mettere a disposizione di chi volesse (e chi paga), una persona che si mette in fila tranquillo, sostituendo il “vero” cliente.

Lo scrive il portale Cook del Corriere della Sera, sottolineando la comodità di avere qualcuno che faccia la coda al ristornate per se. Immaginatevi ad esempio di dover aspettare diverso tempo al freddo, sotto la pioggia, o peggio ancora, sotto un sole cocente, attendendo appunto il proprio turno per entrare: sicuramente non una situazione piacevole da vivere. C’è poi il fatto che a volte bisogna uscire di casa con largo anticipo, quindi sacrificando altre mansioni, pur di assicurarsi il tavolo preferito, e vari altri problemi logistici che potrebbero verificarsi in queste situazioni.

CODA AL RISTORANTE, COME FUNZIONA

La maggior parte di noi potrebbe infischiarsene bellamente, anche perchè attendere di entrare in un ristorante non è senza dubbio come lavorare in miniera: si è spesso e volentieri in compagnia, quindi si chiacchiera, si ride e si scherza, e piano piano ci si avvicina all’entrata.

Per tutti gli altri però, soprattutto quelli impazienti e che fremono dal varcare l’ingresso del ristorante, c’è appunto colui che si mette in coda al ristorante per te, permettendovi quindi di arrivare al ristorante nell’esatto istante in cui potete accomodarvi all’interno del locale: comodo no? A svelarlo è il New York Post, un quotidiano americano, che sottolinea quanto sta avvenendo negli ultimi mesi su TaskRabbit, che altro non è se non una piattaforma digitale dove vengono proposti impieghi e lavori da parte di freelance.

CODA AL RISTORANTE, IL CASO DEL LUCALI DI NEW YORK

Si tratta sostanzialmente di persone che lavorano alla giornata e che sono disposti in particolare ad offrire servizi, quindi le pulizie di casa, i traslochi, lavoretti domestici e via discorrendo. Sempre più domande stanno riguardando appunto persone che restino in fila fuori dai locali. La città che sta lanciando questo trend nel mondo è New York, dove lo scorso mese di ottobre la richiesta di questa mansione è aumentata del 56 per cento rispetto al mese di settembre, con un incremento nazionale del 18 per cento.

Non conosciamo i dati più freschi ma è probabile che con le temperature rigide dell’inverno newyorkese, le richieste di fare la coda al ristorante siano ulteriormente incrementate. Uno dei ristoranti più gettonati in tal senso è il Lucali, una pizzeria situata a Carroll Gardens dove spesso e volentieri si recano star del calibro di Jay-Z e Taylor Swift e che non accetta prenotazioni: chi arriva può attendere anche fino a 3 ore. Ma quanto si guadagna facendo la fila? Non c’è un tariffario fisso ma una ragazza dice di aver ottenuto 20 dollari a fila, non male.