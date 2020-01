Stupratore di Manchester condannato all’ergastolo/ Ha drogato e violentato 200 uomini

Reynhard Sinaga all’ergastolo: lo stupratore seriale di Manchester condannato al fine pena mai. L’indonesiano, 36enne, è considerato il più efferato violentatore seriale della storia britannica: secondo quanto riporta la stampa, ha abusato sessualmente di quasi 200 uomini negli ultimi dieci anni ed è sempre riuscito a farla franca, almeno fino al 2017. Il tribunale di Manchester ha deciso di sanzionarlo con la pena dell’ergastolo dopo aver ricostruito il suo modus operandi ed aver individuato le sue vittime, tutte uomini eterosessuali. Sinaga, che abitava a pochi minuti dal noto Factory Nightclub, ha drogato, stuprato e aggredito sessualmente decine di uomini: certificati 48 abusi, ma le forze dell’ordine ritengono che il numero delle vittime sia vicino a 200. Il motivo? L’indonesiano ha filmato gli stupri come trofei, raccogliendo inoltre oggetti e informazioni sulle vittime.

REYNHARD SINAGA, STUPRATORE SERIALE DI MANCHESTER CONDANNATO ALL’ERGASTOLO

Reynhard Sinaga aveva già quattro lauree e stava studiando per un dottorato, ma la notte si trasformava in uno stupratore seriale: dopo aver conosciuto giovani studenti carini, li invitava nel suo appartamento con vari pretesti e, dopo averli drogati con sonniferi e sostanze stupefacenti sciolte nelle bevande, li stuprava mentre erano incoscienti. Tutt’altro che convincente la difesa del 36enne, che ha commentato così un filmato di un assalto sessuale: «Erano giochi di ruolo sessuali in cui l’altra persona fingeva di dormire». Come riportano i colleghi della BBC, le vittime predilette di Sinaga erano ragazzi eterosessuali in crisi sentimentale o che si erano appena separati da mogli o fidanzate. Posta la parola fine su uno dei casi choc della storia britannica: lo stupratore seriale di Manchester passerà i suoi giorni dietro le sbarre.

